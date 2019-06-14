هازارد بين توهج كريستيانو رونالدو وخفوت غاريث بيل

أثارت صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني تفاؤل عشاق وجماهير الفريق الملكي خاصة أنه يعد أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

ولجأ ريال مدريد إلى نجوم الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة لتدعيم صفوفه بعد أن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2009، كما تعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح توتنهام الإنجليزي العام 2013.

ويبدو هازارد محاصرًا بالتوهج الكبير الذي قدّمه كريستيانو رونالدو والتذبذب الذي أدى للخفوت المصاحب لتجربة غاريث بيل وهو ما تستعرضه شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

هازارد وتألق الدوري الإنجليزي

لا يختلف اثنان على أن هازارد أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة بقميص تشيلسي وهو ما يظهر عبر الأرقام المميزة والنجاحات التي حققها الثعلب البلجيكي مع البلوز.

وتعاقد تشيلسي مع هازارد قادمًا من ليل الفرنسي قبل 7 أعوام وخاض 352 مباراة مع البلوز، وسجل 110 أهداف، وصنع 92 هدفًا، ونجح النجم البلجيكي في تحقيق بطولات عديدة مع البلوز من بينها حصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين وفاز بلقب الدوري الأوروبي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونال هازارد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2014/2015.

تجربة رونالدو المبهرة

تبقى تجربة كريستيانو رونالدو مبهرة بكل المقاييس مع ريال مدريد فهو النجم الوافد من مانشستر يونايتد في صيف 2009 وحقق العديد من الألقاب والبطولات مع قلعة الفريق الملكي.

وحصد رونالدو لقب الدوري الإسباني مرتين، بجانب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وعلى مدار 9 أعوام كانت بصمات رونالدو واضحة في نتائج الملكي وأهدافه حاسمة فأول مواسمه كانت الأقل تهديفًا وأحرز 33 هدفًا، وفي موسم 2014/2015 سجل 61 هدفًا.

فرصة ذهبية

يبدو هازارد أمام فرصة ذهبية لتحقيق أمجاد مع ريال مدريد خاصة أنه سيكون النجم الأبرز في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الموسم الجديد.

ويعاني ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي وهو ما ظهر خلال الموسم الماضي مع قلة خبرة بدائل رونالدو وتذبذب مستواهم سواء ماركو أسينسيو أو فينسيوس جونيور.

وأكد أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ أن هازارد أحد النجوم المتميزين في عالم الساحرة المستديرة خلال المواسم الأخيرة وهو ما ظهر تأثيره ليس مع تشيلسي فقط ولكن مع منتخب بلجيكا خلال بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأضاف: ”هازارد أمام فرصة ذهبية بالفعل خاصة أن ريال مدريد سيعتمد عليه بصورة كاملة سواء كهداف يترجم الفرص التي تسنح للفريق بجانب مساعدة زملائه في صناعة الأهداف“.

خفوت غاريث بيل

رغم التوقعات الكبيرة بتألق النجم الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد بعد أن خطف الأضواء مع توتنهام إلا أن مشوار بيل يواجه خفوتًا كبيرًا.

وساهم بيل في تحقيق لقب كأس الملك موسم 2013/2014، بهدفه الشهير في برشلونة كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات؛ ولكن بصمات بيل لم تكن بالتأثير الكبير الذي حققه رونالدو من قبل.

وتوهج بيل في أول موسم بتسجيل 22 هدفًا ولكنه عانى من كثرة الإصابات ففي موسم 2016/2017 سجل 9 أهداف فقط في 27 مباراة وحتى بعد رحيل زيدان سجل 14 هدفًا في الموسم الماضي في ظل تقارير ربطت بينه وبين زيدان بخلافات كبيرة.