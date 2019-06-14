وكيل أعمال بول بوغبا ودي ليخت..مينو ريولا يكسب قضيته في إيطاليا

استعاد الوكيل الشهير الإيطالي/ الهولندي مينو ريولا كل حريته في سوق الانتقالات الحالية بعد كسبه معركة قضائية أخرى ألغت إيقافه لمدة 3 أشهر في إيطاليا.

وكان ريولا قد كسب معركته ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي عمم إيقافه 3 أشهر من طرف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عالميًا، لكن محكمة التحكيم الرياضي ”كاس“ ألغت قرار الفيفا وتركت العقوبة محلية.

وقضت محكمة فيدرالية في إيطاليا بتوقيف العقوبة أيضًا في إيطاليا ما يسمح لمينو ريولا بالعمل في إيطاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر ريولا وكيلًا للاعبين يشغلان السوق حاليًا، وهما المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت والنجم الفرنسي بول بوغبا، وكلاهما يدخلان ضمن اهتمامات فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب ريولا في إعادة بوغبا ليوفنتوس؛ لأن علاقته مع ريال مدريد سيئة، كما يحاول نقل دي ليخت نحو باريس سان جيرمان أو يوفنتوس وحرمان برشلونة من خدماته.