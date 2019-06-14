عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل دي ليخت ومركز غريزمان مع برشلونة (صور)

شكّل تقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد لجماهير ريال مدريد الخبر الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمصير بول بوغبا وأنطوان غريزمان ودي ليخت، وانتقال المدرب الإيطالي ساري واللاعب الفرنسي رابيو من يوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتقديم البلجيكي إيدين هازارد بملعب سانتياغو برنابيو، وكتبت: ”كم كانوا متحمسين لرؤيتك“، مؤكدة أن الجماهير كانت كبيرة وسعيدة باستقبال النجم الجديد، بينما قال البلجيكي: ”سأحاول أن أكون أفضل لاعب في العالم مع ريال مدريد“.

سبورت

تحدثت ”سبورت“ عن قضية المدافع دي ليخت، واعتبرت أن الأمر صعب وصعب جدًا على برشلونة، وكتبت ”دي ليخت يكتشف“ و“6 ملايين من برشلونة و10 من يوفنتوس و12 من باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن مستقبل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن وكتبت، ”سيليسن قريب من الدوري الإنجليزي الممتاز“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتقديم هازارد وكتبت، ”البرنابيو يطالب بكليان مبابي“.

أس

اهتمت الصحيفة بتقديم ريال مدريد للنجم البلجيكي إيدين هازارد وكتبت، ”حمى هازارد في البرنابيو“.

كما تحدثت عن كوبا أمريكا وميسي وكتبت، ”ميسي ضد الجميع في كوبا أمريكا“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بقضية الفرنسي أنطوان غريزمان والأخبار الكثيرة حول مستقبله والمكان الذي سيلعب فيه في حال قدومه لبرشلونة وكتبت، ”في أي مركز سيلعب غريزمان“.

كما اهتمت بتقديم ريال مدريد لنجمه الجديد البلجيكي إيدين هازارد وكتبت، ”هازارد يثير البرنابيو“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد البلجيكي إيدين هازارد الذي غادر الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت، ”قُبلة مطاردة. إيدين هازارد ختم بتحقيق حلمه باللعب لريال مدريد بعد سنة من مطاردة الفريق الملكي له“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عودة البرازيلي ليوناردو لباريس سان جيرمان كمدير رياضي وكتبت، ”المكان لليوناردو 2“.

كما اهتمت بإصرار زيدان على التعاقد مع بول بوغبا وكتبت، ”لماذا يرغب زيدان في التعاقد مع بول بوغبا؟.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن مفاوضات الفرنسي آدريان رابيو مع يوفنتوس وكتبت، ”رابيو يفاوض يوفنتوس“.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا للسيدات الذي يشارك في كأس العالم في فرنسا ويواجه جامايكا.

الصحيفة اهتمت بتقديم ريال مدريد للبلجيكي إيدين هازارد.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتحرير يوفنتوس لساري من تشيلسي وكتبت، ”ساري نعم“.

كما اهتمت باقتراب رابيو من يوفنتوس بعد اجتماع أخير وكتبت، ”رابيو: يوفنتوس نعم“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إيطاليا للسيدات المشارك في كأس العالم والذي سيواجه جامايكا.