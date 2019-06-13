تشيلسي يوافق على رحيل ساري إلى يوفنتوس مقابل 4 ملايين يورو

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا يوم الخميس أن تشيلسي وافق على رحيل مدربه ماوريتسيو ساري إلى يوفنتوس مقابل 4 ملايين يورو وسيكون فرانك لامبارد مدربا جديد للبلوز بعد فسخ عقده مع ديربي كاونتي.

وتوجه مدير نادي يوفنتوس فابيو باراتي إلى لندن مؤخرا لإجراء مفاوضات مباشرة مع مارينا جرانوفسكايا مديرة النادي اللندني بشأن الحصول على خدمات ساري.

وكان تشيلسي يريد ستة ملايين يورو مقابل الاستغناء عن مدربه الفائز بلقب الدوري الأوروبي الموسم المنقضي لكن تمت التفاوض على مبلغ أقل يتراوح بين 3.5 و4 ملايين يورو، وهو نفس المبلغ الذي يحتاجه تشيلسي لشراء عقد لامبارد مع ديربي كاونتي.

وفي حال إتمام التفاصيل كما هو متوقع لها سينتهي عقد ساري بالتراضي مع تشيلسي يوم الجمعة ليصبح حرا ويوقع عقدا جديدا مع يوفنتوس لمدة ثلاثة أعوام.

وسينضم إليه في الطاقم الفني مساعده السابق في إمبولي جيوفاني مارتوسيللو الذي لم يكن معه في نابولي لكنه بعد رحيل الطاقم الفني المساعد للوتسيانو سباليتي من إنتر ميلان يمكنه لمارتوسيللو العودة للعمل مع ساري في اليوفي.