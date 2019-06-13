أخبار الميركاتو الأوروبي.. مسار إجباري يطارد ريال مدريد والدوري الإنجليزي يغري نجم يوفنتوس

احتفلت جماهير ريال مدريد الإسباني بتقديم إدين هازارد رسميًا لاعبًا في صفوف النادي الملكي، واحتشد أنصار الفريق الملكي في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ لمشاهدة النجم البلجيكي.

فرحة هازارد وقرارات مؤلمة في ريال مدريد

ولكن فرحة جماهير ريال مدريد بصفقة هازارد يشوبها الآن قلق كبير لدى إدارة الميرينغي، في ظل الضغوط التي تتعرض لها للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ”يويفا“، والتي تجبر الأندية الأوروبية على عدم خسارة أكثر من 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأبرم ريال مدريد حتى الآن 5 صفقات، وصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو، ولا يزال الفريق يرغب في ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد أو الدنماركي كريستين إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير، لدعم خط الوسط

والتقطت التقارير الإعلامية الأوروبية هذا الخيط، وبدأ في توقع رحيل عدد من النجوم عن ريال مدريد قبل بداية الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية إلى أن انضمام البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد يعني أن فرص اللاعب الشاب ماكرو أسينسيو في دخول التشكيل الأساسي أصبحت ضعيفة للغاية، مما يدفع مسؤولي الريال لبيعه حال وصول عرض مادي جيد.

وتابعت الصحيفة بقولها، إن إدارة ريال مدريد مستعدة لبيع أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مقابل مبلغ يتراوح بين 90 إلى 100 مليون يورو.

وأكدت ”أس“ وجود لاعبين آخرين على قائمة البيع في ريال مدريد، وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وإيسكو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد لم يعد يهتم بالتعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، رغم التكهنات التي تربط بين النجم الويلزي والانتقال إلى أولد ترافورد منذ فترة طويلة، بينما يرى الرئيس السابق للنادي الملكي أن إعارة بيل الحل الوحيد للتخلص منه.

وظل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، على رادار مانشستر يونايتد منذ أن حاولوا التعاقد معه عندما كان شابًا، لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ قالت إن كلًا من عمر اللاعب والراتب الذي يطلبه لا يتناسبان مع ما يسعى له مانشستر يونايتد حاليًا.

ولا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي مصرًا على ضم البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، خاصة بعد أن تعاقد الملكي مع فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن يوفنتوس يرغب في ضم مارسيلو، خاصة في ظل تأييد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، وريال مدريد السابق، في التعاقد مع الظهير البرازيلي.

غموض موقف راكيتيتش في برشلونة

كشفت إذاعة ”كادينا سيرا“ الإسبانية تطورات جديدة في موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة.

وقالت الإذاعة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وافق على طلب إدارة البارسا، بقبول بيع راكيتيتش إذا تلقى النادي عرضًا ماليًا مناسبًا.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات بين فالفيردي وإدارة البارسا، وعلى رأسها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لبحث صفقات البلوغرانا في الموسم الجديد، واللاعبين الراحلين عن الفريق.

وتابعت بقولها: ”ترى إدارة برشلونة أن الوقت الحالي هو المناسب للاستفادة ماليًا من راكيتيتش، خاصة في ظل رغبة بعض الأندية الحصول على خدمات اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة منتصف عام 2021، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 120 مليون يورو.

ليفربول يرفض نبيل فقير

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من التعاقد مع نبيل فقير، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”إندبندنت“ إلى أن نادي ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، لا يرغب في ضم فقير، رغم التقارير الفرنسية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الريدز.

وأضافت بقولها: ”كان ليفربول على وشك ضم فقير، 26 عامًا، قبل بداية الموسم الماضي، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة الريدز تراجعت عن إتمام الصفقة، بعد الكشف الطبي، الذي أظهر أن فقير يعاني من إصابة مزمنة بالركبة“.

ومضت تقول: ”موقف ليفربول من الصفقة لم يتغير بعد مرور عام على التراجع عنها، وهو أن بطل أوروبا ووصيف الدوري الإنجليزي يعتبر ضم فقير بمثابة صفقة ميتة، ولا يرغب في ضم لاعب ليون إلى صفوفه“.

لوكاكو يوافق على عرض إنتر ميلان

وافق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على الانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، فإن لوكاكو وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى إنتر ميلان، واللعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن لوكاكو سيكون المهاجم رقم ”9“ في إنتر ميلان، وسيتقاضى 7.5 مليون يورو، (6.6 مليون جنيه إسترليني)، وسيمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2024، (5 مواسم).

خطة أتلتيكو مدريد مع جواو فليكس

كشفت تقارير صحفية الخطة التي أعدها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم لاعب الوسط الشاب جواو فليكس، نجم نادي بنفيكا البرتغالي.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن الأتلتي قدّم عرضًا لبنفيكا، يتضمن مبلغًا ماليًا إضافة إلى 30% من صفقة إعادة بيعه مستقبلًا، وهو ما يمكن أن يغري النادي البرتغالي لبيع فليكس.

وترغب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في ضم فليكس، الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 105 ملايين يورو.

مويس كين إلى الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى رغبة نادي إيفرتون الإنجليزي في ضم المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين لاعب يوفنتوس.

وأكدت التقارير أن مسؤولي إيفرتون تفاوضوا بالفعل مع إدارة اليوفي لضم مويس كين، الذي أحرز 7 أهداف مع البيانكونيري، في 17 مباراة شارك فيها خلال الموسم المنقضي.

ولا يحظى كين بموقع أساسي في صفوف يوفنتوس، ويمكن أن تكون الإعارة بمثابة حل وسط، بحيث يكتسب كين، 19 عامًا، خبرة اللعب في دوري قوي مثل الدوري الإنجليزي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس.