ماسيمليانو آليغري يحسم وجهته بعد انفصاله عن يوفنتوس

حسم المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري مستقبله الموسم المقبل، بعد انفصاله عن نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال ماسيمليانو آليغري إنه يريد الحصول على الراحة بعد 5 سنوات قضاها مدربًا ليوفنتوس، وقال إنه لن يتولى تدريب أي نادٍ الموسم المقبل.

وارتبط آليغري بعدد من الأندية منها برشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، لكنه أعلن إنه سيتفرغ لحياته الشخصية، بعد 5 سنوات صعبة في يوفنتوس.

وأوضح آليغري بقوله: ”سأبقى لمدة عام لأنني يجب أن أستعيد حياتي الخاصة، أريد أن أكون مع الأسرة والأطفال والأصدقاء، هذا العام سأحتاجه لإعادة شحن بطارياتي“.

وانفصل يوفنتوس وآليغري رغم تبقي موسم على العقد الذي يربط الطرفين.

وقاد آليغري، البالغ من العمر 51 عامًا، نادي يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الخامسة تحت قيادته، والـ8 على التوالي ليوفنتوس، لكن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، بالخسارة بنتيجة إجمالية 2/3 أمام أياكس أمستردام الهولندي.

كما حقق يوفنتوس تحت قيادة آليغري 4 ألقاب في كأس إيطاليا، كما خسر الفريق المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا مرتين، 2015 أمام برشلونة و2017 أمام ريال مدريد.

وتولى آليغري تدريب يوفنتوس العام 2014، وقاده في 271 مباراة. فاز في 191، وتعادل 41 مرة، مقابل 39 خسارة.