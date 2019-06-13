أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. بيرلو في رحلة تصوير.. و“فيفا“ يحتفل بأول ألقاب دوري أبطال أوروبا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لويس سواريز في الطائرة

نشر لويس سواريز نجم نادي برشلونة صورة له على صفحته الشخصية برفقة زملائه بمنتخب الأورجواي، أثناء توجه منتخب بلاده إلى البرازيل لخوض غمار منافسات بطولة كوبا أميركا التي ستنطلق يوم 14 من الشهر الجاري.

بيرلو في رحلة تصوير

فيما نشر نجم الكرة الإيطالية آندريه بيرلو صورًا له على صفحته الشخصية في أحد حمامات السباحة، عقب انتهاء موسمه مع ناديه يوفنتوس، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”يوم التصوير“.

بيكيه: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الرياضة

أبرزت صفحة النجم الأرجنتيني ليو ميسي التصريحات التي أدلى بها جيرارد بيكيه مدافع نادي برلشونة وزميله في الفريق، والتي قال فيها: ”من الجيد أن أكون في نفس جيله، أعتقد أنه أفضل لاعب في تاريخ هذه الرياضة“.

أجنازيو أباتي على البحر

نشر إجنازيو أباتي لاعب نادي ميلان الإيطالي صورًا له بصحبة زوجته ونجله على أحد الشواطئ عبر صفحته الشخصية، خلال الإجازة التي يقضيها اللاعب.

جيسي لينغارد.. رسالة ثقة

حرص جيسي لينغارد، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على نشر صورة شخصية له عبر صفحته في أحد الكافيهات وهو يشير بعلامة الثقة، والتي جاءت تزامنًا مع إعلان جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، كإشارة أيضًا إلى أن الموسم القادم سيكون مختلفًا بالنسبة له ولناديه.

توتنهام يعلن مواعيد ديربي لندن

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي عن قائمة مواجهات الفريق مع الأندية اللندنية التي ستواجه الفريق في الموسم الجديد، وعلقت الصفحة أعلى الصور قائلة: ”مواعيد ديربي لندن للتذكير“.

أغويرو ينشر فيديو وصوله الأرجنتين

نشر سيرجيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي والمنتخب الأرجنتيني فيديو لوصول منتخب بلاده إلى البرازيل؛ استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كوبا أميركا والتي تطمح جماهير الأرجنتين في التتويج بلقبها.

برشلونة يبرز تصريحات واجي

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني تصريحات لاعب الفريق واجي، والذي أشاد فيها بموسمه الأول مع النادي الكتالوني، حيث نشرت الصفحة تصريحات اللاعب والتي قال فيها: ”هكذا كان موسمي الأول في برشلونة.

بايرن ميونيخ يحتفل بعيد ميلاد ساني

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ بعيد ميلاد لاعب الفريق ساني، حيث نشرت الصفحة فيديو يضم أبرز أهداف اللاعب، وكتبت أعلى الفيديو: ”هنا تأتي أفضل المشاهد لصبي عيد ميلادنا!“.

”فيفا“ يحتفل بأول ألقاب دوري أبطال أوروبا

حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على الاحتفال بمرور إطلاق أول نسخة لبطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث نشرت صورة لتتويج ريال مدريد بالنسخة الأولى لها.

وقالت أعلى الصورة: ”في مثل هذا اليوم من عام 1956 فاز ريال مدريد بالنسخة الافتتاحية من كأس أوروبا (دوري الأبطال) بعد تغلبه على ستاد دي ريمس 4-3 في النهائي الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، وكان اللقب الأول من 5 ألقاب على التوالي للريال في البطولة.

العين الإماراتي يعلن تعاقده مع كودجا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي العين الإماراتي صورًا للتوغولي لابا كودجا، مهاجم نادي نهضة بركان المغربي، والذي انضم اليوم إلى صفوف نادي العين، وسيرتدي القميص رقم 9، وعلقت الصفحة أعلى الصورة، حيث قالت: ”أهلًا كودجا“.