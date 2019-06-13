نادي يوفنتوس يطلق ”العملية بوغبا“ في لندن

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس بدأ للمرة الأولى مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم نجم الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة اليوفي في ضم بوغبا، ولكن دون أي تفاوض رسمي حول استعادة النجم السابق للبيانكونيري.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي التقى أمس مسؤولي مانشستر يونايتد خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض رسميًا حول صفقة بوغبا.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس،: ”ناقش باراتيتشي مع مسؤولي مانشستر يونايتد إمكانية شراء بوغبا في صفقة تبادلية تتضمن انتقال لاعب الوسط البرتغالي خواو كانسيلو إلى أولد ترافورد، مع مقابل مادي إضافي، للحصول على خدمات بوغبا“.

ودخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل البريمييرليغ في نسختيه الأخيرتين، في مفاوضات مع يوفنتوس للحصول على خدمات كانسيلو، مقابل مبلغ يتراوح بين 55 و 60 مليون يورو، ولكن الأمور لم تحسم بعد، وهو ما فتح الباب أمام باراتيتشي لعرض اللاعب البرتغالي على مانشستر يونايتد.

ويريد نادي ريال مدريد الإسباني ضم بوغبا إلى صفوفه في الموسم المقبل، بناء على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.