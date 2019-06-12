كأس العالم للسيدات.. الانتصار الأول للأفارقة وألمانيا وفرنسا يقتربان من التأهل

حققت نيجيريا الانتصار الأول لمنتخبات قارة أفريقيا في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا بفوزها بهدفين نظيفين على كوريا الجنوبية التي ودعت المسابقة مبكرًا.

وفي المجموعة الأولى حققت نيجيريا انتصارًا مهمًا نحو التأهل للدور التالي، وذلك بمساعدة كيم دو-يون مدافعة كوريا الجنوبية التي وضعت الكرة بالخطأ في مرماها.

وضمنت أسيسات أوشوالا لنيجيريا الفوز الرابع في ثماني مشاركات في كأس العالم للسيدات وتمنح بطلة أفريقيا فرصة للتأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها.

وسجلت أسيسات، أفضل لاعبة في أفريقيا ثلاث مرات، هدفًا بمهارة رائعة عندما راوغت الحارسة ووضعت الكرة في المرمى بسهولة.

وخسرت نيجيريا مباراتها في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام النرويج .

وأفلت المنتخب الفرنسي، من فخ التعادل مع نظيره النرويجي واقترب خطوة كبيرة من التأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم التي تقام على ملاعبه.

وتغلب منتخب الديوك الفرنسية بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمونديال.

واشتعل الصراع على التأهل عن المجموعة الأولى التي يمكن أن ينهي فيها ثلاثة منتخبات مبارياتهم بست نقاط في حال فوز نيجيريا على فرنسا والنرويج على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

وحضر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب الرجال والطاقم الفني المعاون له مباريات منتخب السيدات من ملعب نيس لمؤازرة اللاعبات.

وخسرت أيضًا منتخبات جنوب أفريقيا والكاميرون في الجولة الأولى لكن انتصار نيجيريا يوم الأربعاء قد يفتح الطريق أمام المزيد من الانتصارات الافريقية.

ألمانيا تقترب من الدور الثاني

حققت ألمانيا بطلة العالم مرتين انتصارها الثاني على التوالي عبر فوز صعب على إسبانيا بهدف نظيف رغم أن الفريق الإسباني أهدر عدة فرص خطيرة.

وأحرزت سارة ديبريتس هدف المباراة الوحيد لترفع رصيد ألمانيا إلى ست نقاط من مباراتين مثلها مثل فرنسا التي انتصرت في مباراتيها واقتربت من حجز مكان لها في الدور الثاني عبر المجموعة الثانية.

وفازت ديبريتس بجائزة أفضل لاعبة في المباراة باعتبارها صاحبة هدف الفوز لمنتخب بلادها.

وعززت ألمانيا مسيرتها بدون هزائم إلى 14 مباراة وهي أطول سلسلة مباريات دون خسارة لمنتخب يشارك في كأس العالم في فرنسا.