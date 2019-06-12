أخبار الميركاتو الأوروبي.. ريال مدريد يضم الصفقة الرابعة.. ورايولا يحطم أحلام برشلونة

بدأت ثمار زيارة مينو رايولا، مدير أعمال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، إلى باريس تؤتي ثمارها، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللقاء الأول بين رايولا ومسئولي باريس سان جيرمان كان ناجحًا.

خيبة برشلونة وانطلاق ريال مدريد

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات دي ليخت، ويبدو في طريقه لتحقيق هدفه، متفوقًا على برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن باريس سان جيرمان هو الأقرب لحسم صفقة دي ليخت، 19 عامًا، حيث عرض مسئولو سان جيرمان 90 مليون يورو على أياكس أمستردام لضم دي ليخت، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو ضعف الراتب الذي عرضه مسئولو برشلونة على اللاعب، والذي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

وأشارت التقارير إلى أن عقد دي ليخت مع باريس سان جيرمان سيكون لمدة 5 مواسم، في حالة انضمامه رسمياً إلى بطل فرنسا.

وفي حالة ضياع صفقة دي ليخت، فسوف يكون ذلك بمثابة صدمة جديدة لجماهير برشلونة في الميركاتو الصيفي، بعد نجاح ريال مدريد في اقتناص صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي كان قريباً للغاية من البلوغرانا.

وعلى العكس من خيبة برشلونة في سوق الانتقالات، فإن نادي ريال مدريد، المنافس اللدود، أعلن اليوم الأربعاء رسمياً ضم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، لاعب ليون، إلى صفوفه.

وجاء في بيان رسمي لريال مدريد أن ميندي وقع عقدًا مع النادي لمدة 6 مواسم تنتهي في 30 يونيو 2025.

وسيتم تقديم ميندي يوم الأربعاء المقبل، في ملعب سانتياغو برنابيو وسيرتدي قميص ريال مدريد لأول مرة وسيحضر مؤتمرًا صحفيًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة تكلفت نحو 48 مليون دولار مقابل التعاقد مع ميندي.

وبات ميندي رابع صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد مؤخرًا، بعد ثنائي الهجوم إدين هازارد ولوكا يوفيتش والمدافع ايدر ميليتاو، حيث يسعى العملاق الإسباني إلى إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب أنهاه دون ألقاب.

بوفون إلى بورتو؟

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الحارس الإيطالي الأسطوري جيان لويغي بوفون، يمكن ان ينتقل إلى نادي بورتو البرتغالي، ليكون خليفة الإسباني إيكر كاسياس، الذي لن يكمل مشواره الكروي بعد تعرضه لمشكلات في القلب.

وقالت صحيفة ”أوغوغو“ البرتغالية إن خيار التعاقد مع بوفون يبدو منطقيًا في بورتو، وللحارس الإيطالي على حد سواء.

ونقلت عن سيلفانو مارتينا، مدير أعمال بوفون، قوله: ”لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ولكن فكرة الانتقال إلى الدوري البرتغالي، واللعب في بورتو تروق كثيراً لبوفون، نحن نتكلم عن فريق له تاريخ عريق، ويلعب في دوري أبطال أوروبا، كما أن العلاقة بين المدرب سيرجي كونسيساو وبوفون متميزة للغاية، كونهما كانا لاعبين سابقين في نادي بارما الإيطالي“.

مبابي يسخر من شروط البقاء في سان جيرمان

سخر المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، من التقارير التي أشارت إلى تقديم سلسلة مطالب لإدارة ناديه باريس سان جيرمان كي يستمر رفقة النادي في الموسم المقبل.

وارتبط مبابي، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث يرغب مسئولو الريال، وعلى رأسهم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ضم المهاجم الشاب إلى صفوف الميرينغي.

ونشر حساب TransferChecker على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائمة زعم أن ممثلي مبابي طلبوا من إدارة باريس سان جيرمان الوفاء بها، حتى لا يرحل اللاعب المتوج بلقب الأفضل في الدوري الفرنسي، ليغ 1، للموسم المنقضي، عن بطل فرنسا.

وبحسب الموقع، فإن مطالب مبابي المزعومة تمثلت في 3 نقاط، أن يلعب في مركز رأس الحربة بدلاً من الجناح، وأن يسدد جميع ركلات الجزاء المحتسبة للفريق خلال المباريات إذا كان في الملعب، وأن يحصل على مقابل أكبر من حقوق استغلال صوره إعلانياً.

وردّ مبابي، من خلال موقعه الرسمي على ”تويتر“، على تلك التقارير بقوله ساخراً: ”عذراً، لقد نسيتم شيئاُ مهماً، وهو أن كيليان مبابي يريد أن يكون حارس مرمى.. أخبار كاذبة“.

ولا يزال مستقبل مبابي رفقة سان جيرمان موضع شك كبير، في ظل تصريحات اللاعب حول ”نقطة التحول“ في مستقبله، إضافة إلى إصرار النادي الملكي ريال مدريد على ضمه لتكون الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“.

تشيلسي يغير موقفه من ساري

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية تحولًا مفاجئًا في موقف نادي تشيلسي الإنجليزي من مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وارتبط ساري بالانتقال إلى تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلفاً للمدرب ماسيمليانو أليغري، الذي انفصل عن اليوفي بنهاية الموسم المنقضي، وسط تقارير سابقة أشارت إلى موافقة إدارة البلوز على رحيل ساري عن ستامفورد بريدج.

ولكن ”صن“ قالت، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن إدارة تشيلسي تقوم حالياً بمحاولات جادة للإبقاء على ساري في القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن موقف إدارة تشيلسي جاء رغبة منها في تعزيز الاستقرار داخل الإدارة الفنية للنادي، بعد أن نجح ساري في الحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، والتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وتابعت بقولها: ”لا ترغب إدارة تشيلسي في إجراء المزيد من التغييرات في الإدارة الفنية للبلوز، خاصة أن ساري تسلم مهمته قبل بداية الموسم الماضي، ولم يستمر سوى موسم واحد فقط، حيث ترى إدارة تشيلسي أن استمرار المدرب الإيطالي هو القرار الأفضل للنادي في الوقت الحالي، بدلاً من البحث عن مدرب، يخوض تجربة جديدة“.