تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الثلاثاء

جرت اليوم الثلاثاء عدة لقاءات مهمة برسم تصفيات أمم أوروبا 2020 وكأس العالم للشباب وكأس العالم للسيدات ولقاءات ودية نستعرض أبرز نتائجها في التقرير التالي:

تصفيات أمم أوروبا 2020

حققت المنتخبات القوية انتصارات جديدة في تصفيات أمم أوروبا بعد فوز ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

وفي المجموعة الثالثة تصدرت إيرلندا الشمالية بفوزها الرابع على التوالي من 4 لقاءات، وجاء على حساب روسيا البيضاء 1-0، فيما تحتل ألمانيا المركز الثاني باكتساحها استونيا 7-0 وحققت 3 انتصارات من 3 لقاءات.

وفي المجموعة التاسعة حققت بلجيكا علامة كاملة بفوزها الرابع وجاء على حساب اسكوتلندا 2-0 فيما تحتل روسيا المركز الثاني حيث حققت فوز ثالثا وجاء على حساب قبرص 1-0 مقابل هزيمة.

وعن نفس المجموعة فازت كازاخستان على سان مارينو 4-0 .

واستعاد المنتخب الفرنسي توازنه وحقق الفوز على أندورا 4-0 ليلتحق بالصدارة بفارق الأهداف عن تركيا التي خسرت أمام أيسلندا 2-1 والتي بدورها تملك 9 نقط وتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن فرنسا وتركيا.

وعن نفس المجموعة فازت ألبانيا على مولودوفيا 2-0 .

وعن المجموعة العاشرة واصلت إيطاليا نتائجها الجيدة وحققت الفوز الرابع من 4 لقاءات وجاء على حساب البوسنة والهرسك 2-1، فيما صعدت فنلندا للمركز الثاني بفوزها على ليشتنشتاين 2-0 .

وصعدت أرمينيا للمركز الثالث بفوزها على اليونان 3-2 .

وفي المجموعة الخامسة ارتقت المجر للصدارة بفوزها على ويلز 1-0، فيما صعدت سلوفاكيا للمركز الثاني بفوزها على أذربيغان 5-1 .

كأس العالم للشباب

بلغت أوكرانيا نهائي كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بعد تجاوزها إيطاليا 1-0 في نصف النهائي.

وتلتقي أوكرانيا بكوريا الجنوبية التي تجاوزت الإكوادور 1-0 .

كأس العالم للسيدات

حققت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة اللقب فوزا كاسحا على تايلاند بلغ 13 -0 عن المجموعة السادسة فيما فازت السويد على التشيلي 2-0 عن نفس المجموعة.

وعن المجموعة الخامسة فازت هولندا على نيوزيلندا 1-0

لقاءات ودية للمنتخبات

حققت تونس فوزا مهما على كرواتيا 2-1 في إطار استعداداتها لنهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 .

كما تعادلت الجزائر 1-1 أمام بوروندي.

وفازت الأردن على سنغافورة 4-1 وتعادلت فلسطين أمام قيرغيزستان 2-2 .

الدوري الاحترافي المغربي

اختتم الدوري المغربي للمحترفين بإجراء لقاءين مؤجلين حيث فاز فريق أولمبيك اخريبكة 3-1 على مولودية وجدة وتعادل فريق نهضة بركان أمام سريع واد زم 2-2 .