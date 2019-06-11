أخبار الميركاتو الأوروبي.. برشلونة يراقب ”طلاق نيمار“.. ورونالدو يغري نجم ريال مدريد

سيطر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تقارير الصحافة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في ظل الحديث عن رغبته في الرحيل عن ناديه المتوّج ببطولة الدوري الفرنسي، ليغ 1، والعودة مرة أخرى إلى برشلونة الإسباني.

نيمار ودي ليخت.. برشلونة ينتظر

رغم أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017، مقابل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، إلا أن نجم السليساو أبدى مرارًا ندمه الشديد على تلك الخطوة، التي دفعته بعيداً عن منصات التتويج، ولم يعد مرشحاً على الإطلاق لنيل الكرة الذهبية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان وصلت إلى مرحلة ”الطلاق“، مشيرة إلى أن نيمار أصابه الإحباط الشديد نتيجة الفشل المتوالي لفريقه الفرنسي على الصعيد الأوروبي، وعجزه عن عبور دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاث الأخيرة.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في مشوار نيمار رفقة باريس سان جيرمان، خاصة في ظل تراجع القيمة السوقية للاعب بما يعادل 64 مليون يورو، وهو ما سيمثل نقطة إيجابية للنادي الراغب في ضمه، ولكن سان جيرمان سيخسر كثيراً حال بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى صعيد آخر، قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق رسمي مع أياكس أمستردام الهولندي لضم لاعبه ماتياس دي ليخت.

وأشار راديو كتالونيا، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة البارسا اتفقت مع أياكس على دفع 75 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات دي ليخت، ولا يتبقى فقط سوى حسم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لموقفه من الانضمام إلى النادي الكتالوني.

رونالدو رجل الصفقات

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس يحاول إقناع البرازيلي مارسيلو بالانضمام إلى البيانكونيري في الموسم المقبل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”بعد أن عرض ورنالدو على ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الانضمام إلى يوفنتوس، عقب مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فإن الدون يبدو أنه يلعب دور رجل الصفقات والتسويق في اليوفي“.

وأشارت إلى أن رونالدو يحاول حالياً إقناع مارسيلو بالرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس، خاصة بعد أن أعلن مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان انضمام الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لاعب ليون إلى ريال مدريد.

ويحاول رونالدو استغلال صفقة ميندي مع ريال مدريد في إقناع مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس؛ لأن مستقبله رفقة الميرينغي سيكون موضع شك كبير، بعد صفقة ميندي.

وتأتي محاولات رونالدو لضم مارسيلو، زميله القديم في ريال مدريد، في الوقت الذي يسعى فيه مسئولو اليوفي لبيع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو.

إريكسين محبط من ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”أس“ أن الدنماركي كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام يفكر في البقاء مع فريقه، والجلوس على طاولة المفاوضات لتمديد عقده في ظل مماطلة إدارة ريال مدريد في تقديم عرض لضمه، رغم إعلانه رغبته بالرحيل وتفضيله الفريق الإسباني.

وأرسل اللاعب إشارات للفريق الإسباني حين أكد أنه يرغب في خوض تجربة جديدة، وأكد أن ريال مدريد يبقى فريقًا كبيرًا لكن عليه الجلوس مع إدارة فريقه وتقديم عرض.

ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام النجم الدنماركي عنصرًا أساسيًا في فريقه ويرغب في استمراره، كما أن دانييل ليفي رئيس الفريق لا يرغب في تركه يرحل مجانًا في صيف 2020 حين ينتهي عقده ويفضل بيعه أو تمديد عقده.

بيساكا يقترب وراكيتيتش يرفض مانشستر يونايتد

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال مصراً على التعاقد مع آرون وان بيساكا، نجم دفاع كريستال بالاس، رغم رفض العرض الأول الذي تقدّم به لشراء اللاعب.

وأضافت سكاي سبورتس، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن نادي كريستال بالاس رفض عرض مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بيساكا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع مسئولو المانيو إلى الاستعداد لتقديم عرض مالي أكبر لضم اللاعب.

وأشارت إلى أن مسئولي كريستال بالاس يرغبون في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مقابل صفقة بيساكا، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب بيساكا 31 مباراة مع كريستال بالاس هذا الموسم، ولم يسجل أي أهداف بينما صنع 4 أهداف لفريقه، الذي أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، هذا الموسم في المركز الثاني عشر.

وتبلغ القيمة السوقية لـ“بيساكا“، لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 21 عاماً، 25 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وفي حالة إتمام الصفقة، فإن بيساكا سيكون اللاعب الثاني الذي ينضم رسمياً إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد دانييل جيمس، لاعب سوانزي سيتي.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن الكرواتي الدولي راكيتيتش رفض عرض مانشستر يونايتد، حيث كان النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب المانيو يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة، أن راكيتيتش، 31 عاماً، لا يريد الرحيل عن برشلونة في الموسم المقبل، كما أنه يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، كون النادي لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، لأنه حصل على المركز السادس في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، وسيكتفي بالمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

مورينيو إلى تشيلسي؟

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية مفاجأة مدوية عن المدرب المقبل لنادي تشيلسي الإنجليزي، بعد الرحيل المنتظر للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقالت ”صن“، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي تشيلسي تضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق للبلوز، ضمن قائمة المرشحين لخلافة ساري الموسم المقبل.

وسبق لمورينيو قيادة تشيلسي في ولايتين سابقتين، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي ”منفتح“ على احتمالات العودة مرة ثالثة إلى ”ستامفورد بريدج“.

وتابعت بقولها: ”إدارة تشيلسي ستطالب المدرب المقبل بأن ينهي الموسم الجديد في المربع الذهبي للبريمييرليغ، رغم رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، وحظر التعاقدات المفروض على البلوز من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ورفض الاستئناف، في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية، كاس“.

وارتبط مورينيو بتقارير تتعلق بقيادة نادي نيوكاسل يونايتد في الموسم الجديد، ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن.