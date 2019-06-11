أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. رونالدو برفقة عائلته ورونالدينيو يستعيد أمجاد الماضي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو برفقة عائلته

نشر كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية مع زوجته ووالدته ونجله أثناء الاحتفال بلقب دوري الأمم الأوروبية، كإشارة إلى أن عائلته هي الدافع الرئيسي في اقتناص الألقاب.

دي بروين يلاعب نجله اللعبة الأخيرة

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشيستر سيتي صورة لنجله عبر صفحته الشخصية، وعلق دي بروين أعلى الصورة حيث قال: ”اللعبة الأخيرة من الموسم، دفعة أخيرة“.

بايرن ميونيخ الأكثر مشاركة مع المانشيفت

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني تشكيلة المنتخب الألماني في مباراته ضد منتخب إستونيا، وضمت تشكيلة المانشيفت خمسة لاعبين من فريق بايرن ميونيخ وهو ما نشرته الصفحة الرسمية للإشارة إلى أن لاعبي بايرن ميونيخ هم الأكثر مشاركة مع المنتخب الألماني.

إيسكو يشيد بأداء المنتخب الإسباني

أشاد إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بما قدمه منتخب المتادور والفوز الذي حققه على حساب منتخب السويد بثلاثية نظيفة، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”مباراة رائعة وانتصار عظيم“.

رونالدينيو يستعيد أمجاد الماضي

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو فيديوغراف له عبر صفحته الشخصية يحتوي على جميع القمصان التي ارتداها طوال مشواره مع كرة القدم، وعلق رونالدينيو أعلى الفيديو قائلا: ”كان رائعا جدا“.

الثلاثي الذهبي لبرشلونة في بيس 2020

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني فيديو لما يحتويه بيس 2020 والذي سيتم طرحه في الأسواق ويضم فيه نادي برشلونة أحد أبرز أجياله الذهبية والذي يضم الثلاثي الذهبي رونالدينيو وإنيستا وميسي

تشيلسي ينشر أبرز تصديات كيبا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو لأبرز تصديات كيبا حارس مرمى البلوز، طوال مشوار الفريق الموسم الماضي، كإشارة إلى ما قدمه حارس تشيلسي مع ناديه في الموسم المنصرم.

آرسنال.. هيكتور بيليرين لن يتوقف

نشرت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي، فيديو للاعب الفريق هيكتور بيليرين، حيث علقت الصفحة الرسمية للنادي على الفيديو، حيث قالت: ”لن يتوقف“ كإشارة إلى ما سيقدمه اللاعب في الموسم الجديد.

الترجي يهاجم الكاف

هاجمت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ بسبب إعادة مباراة الفريق أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، حيث النادي: ”بعد أسبوع واحد (11 يونيو)، في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لم يتلق الترجي بعد أي إخطار رسمي بقرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في 5 يونيو 2019! ما الذي يلعبه الكاف هل هم غير قادرين على صياغة أكاذيبهم؟“.

القائمة النهائية للمنتخب المصري

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس الأمم الأفريقية، وكان خافير أجييري المدير الفني للفراعنة قد أعلن اليوم عن القائمة النهائية المشاركة في الكان الأفريقي.