متفوقًا على نجوم الملاكمة والتنس والقدم.. ميسي الرياضي الأعلى دخلًا في العالم

سمت مجلة فوربس الأمريكية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرياضي الأعلى دخلًا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته اليوم الثلاثاء.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، إذ تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو (109 ملايين دولار)، والبرازيلي نيمار (105 ملايين).

وهي المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990 تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد كريستيانو رونالدو.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول ”كانيلو“ ألفاريز رابعًا مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثًا عالميًا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامسًا (93.4 مليون).

وشملت اللائحة أيضًا النجم المصري محمد صلاح، الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت الى 25.1 مليون دولار.

وكان أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر احتل المركز الأول عام 2018، بعد حصده 285 مليون دولار.

وحصد الرياضيون المئة الأوائل من الجنسين في هذا التصنيف ما مجموعه 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 5% في عام واحد.

وكانت كرة السلة الرياضة الأكثر تمثيلًا في التصنيف الجديد، مع 35 لاعبًا جمعوا 1.3 مليار دولار، مستغلين الارتفاع الكبير في عائدات حقوق النقل التلفزيوني في الآونة الأخيرة، تقدمهم نجم فريق لوس أنغليس ليكرز ليبرون جيمس (89 مليون دولار، المرتبة 8).