تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ريال مدريد يتلقى ردًا صادمًا حول بوغبا ومصير غريزمان يحسم ”صفقة القرن“

احتكر مصير النجوم الفرنسيين الثلاثة، كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وبول بوغبا، لاعبي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، على الترتيب، تقارير الصحافة الأوروبية، اليوم الاثنين، في ظل حالة الشك المحيطة بوجهة اللاعبين الثلاثة في الموسم المقبل.

مبابي وغريزمان ”الخيط الرفيع“

يرى مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مبابي، بأنه سيكون ”صفقة القرن“، أو ”قنبلة الميركاتو“ في ظل رغبة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الشاب، كي يكمل عقد جيل الغلاكتيكوس الجديد في الميرينغي.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن بيريز يضع التعاقد مع مبابي بوصفه الهدف الأكبر لريال مدريد في الميركاتو الحالي، إلا أنه في نفس الوقت لا يريد إثارة أي توترات مع نادي باريس سان جيرمان، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعه مع القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

وظهر بيريز رفقة الخليفي خلال إحدى مباريات بطولة رولان غاروس للتنس، التي اُختتمت أمس الأحد في فرنسا، مما أثار الشائعات حول وجود مفاوضات بين الطرفين حول صفقة مبابي، بعد أن تجمد الوضع تمامًا فيما يتعلق بالبرازيلي نيمار، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وأضافت ”ديفنسا سنترال“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”الظروف المحيطة بالنجم مبابي واضحة للغاية، اللاعب لا يريد الاستمرار في باريس، ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد، وحلمه يقترب من أرض الواقع في الوقت الحالي“.

وأكدت أن بيريز سينتظر حسم صفقة مبابي حتى الدقيقة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وبالتحديد قبل 00:00 من يوم 31 أغسطس، موعد إغلاق الميركاتو، وقالت إن صفقة مبابي تتطلب الكثير من الصبر والحنكة، وتحطيم جميع الأنماط التقليدية؛ لأنها في الواقع ستكون صفقة غير تقليدية على الإطلاق.

على الجانب الآخر، ربطت صحيفة ”أس“ الإسبانية، بين مصير مبابي وغريزمان، مشيرة إلى أن انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان من شأنه أن يفتح الباب أمام رحيل مبابي إلى ريال مدريد.

لكن صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، أشارت إلى أن غريزمان يقترب من برشلونة وليس باريس سان جيرمان، وأكدت أن اللاعب المتوج بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب فرنسا سيبقى في إسبانيا، ويرتدي قميص البارسا في الأول من يوليو المقبل.

ديشان يعلن صفقة ميندي

أعلن المدرب ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، انتقال اللاعب الدولي فيرلاند ميندي مدافع نادي ليون إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال ديشان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فرنسا مع آندورا، إن ميندي اتفق مع ريال مدريد على أن ينتقل إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي، وأن الفحص الطبي سيكون في وقت لاحق بعد مباراة فرنسا وآندورا التي تلعب غدًا الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تكون صفقة ميندي الأولى لريال مدريد، لكن الصفقة تأخرت لأن الدولي الفرنسي لم يستكمل عملية الفحص الطبي.

دراما بوغبا

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتباطه بريال مدريد ويوفنتوس.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن مانشستر يونايتد رفض مناقشة مستقبل بوغبا مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع إدارة مانشستر يونايتد، في محاولة لـ“جس النبض“، فيما يتعلق بانتقال بوغبا إلى النادي الملكي، ولكن الإجابة كانت صادمة: ”بوغبا ليس للبيع“.

ولكن موقع ”كالتشيو ميركاتو“ قال إن بوغبا وافق على الشروط الشخصية للعودة إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات بعد 3 مواسم من عودته إلى مانشستر يونايتد، واتفق مع فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه استرليني العام 2016، لكنه تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وأضاف ”كالتشيو ميركاتو“ أن فابيو باراتيشي كان حاضرًا في خسارة فرنسا 0/2 أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبعد المباراة التقى مع بول بوغبا، وحصل على موافقة بوغبا على العودة إلى يوفنتوس في الصيف.

عقدة برشلونة الهجومية

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن ضالته الهجومية، في ظل رغبته الشديدة للتعاقد مع بديل للأوروغواياني لويس سواريز.

وقال موقع ”غول“ العالمي، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إن تصريحات وسام بن يدر، نجم هجوم نادي إشبيلية الإسباني، حول رغبته في الرحيل إلى أكبر الأندية العالمية خلال الموسم المقبل، يمكن أن تثير اهتمام نادي برشلونة، كون المهاجم الفرنسي من ضمن المرشحين للانتقال إلى البلوغرانا.

وأضاف بقوله: ”برشلونة وضع بن يدر ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الفريق، في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها البارسا، وعدم وجود مهاجم بديل للأوروغواياني لويس سواريز، 33 عامًا“.

وتابع بقوله: ”المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق برغبة برشلونة في ضم بن يدر، وما إذا كان الاهتمام باللاعب سيتحول إلى عرض رسمي لضمه من إشبيلية“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي برشلونة أعلن سعر بيع لاعبه البرتغالي سيميدو.

وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا أكدوا أنهم لن يبيعوا سيميدو بأقل من 50 مليون يورو، وسط اهتمام شديد من نادي أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي.

مانشستر يونايتد يقترب من فرنانديز

قالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتصدر سباق التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، نجم وسط نادي سبورتنغ لشبونة.

وأشار تقرير لإذاعة ”Radio Rossonera“ الإيطالية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على ضم اللاعب المتألق، رفقة فريقه ومنتخب بلاده هذا الموسم، في ظل سباق شرس مع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وأكد التقرير أن مانشستر يونايتد اتفق على جميع تفاصيل الصفقة مع إدارة سبورتنغ لشبونة، واللاعب البالغ من العمر24 عامًا، كي ينضم إلى أولد ترافورد في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال فرنانديز من لشبونة إلى مانشستر يونايتد 70 مليون يورو.

وينتهي عقد فرنانديز مع لشبونة في يونيو 2023، ووصفت الصحافة الأوروبية اللاعب البرتغالي بأنه ”ماكينة أهداف“.