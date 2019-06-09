ميركاتو الأندية الأوروبية.. اللعب المالي النظيف يهدد صفقات ريال مدريد وبوغبا يحسم مصير إريكسن

في الوقت الذي يغزو فيه ريال مدريد سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، فإنه يتعين على النادي الحذر من مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن رغبة ريال مدريد القوية في تلبية احتياجات الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعاقد مع صفقات جديدة ومميزة، كان آخرها الصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد، تجعل النادي الملكي تحت وطأة مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، مما يجعله عرضة للعقوبات مستقبلًا.

ريال مدريد يواجه خطر العقوبات

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أنه في ظل الصفقات المدوية لريال مدريد، والمتوقع أن تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو، فإن النادي الإسباني العملاق سيكون مجبرًا على بيع عدد من نجومه بقيمة لا تقل عن 300 مليون يورو.

ووضعت الصحيفة قائمة بالأسماء المرشحة لمغادرة ريال مدريد، ويأتي على رأسهم: الكولومبي جيمس رودريغيز، والويلزي غاريث بيل، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وريغولين وسيبايوس، ولوكاس فاسكيز.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكن أن يقدّم حلًا ”يرضي جميع الأطراف“، في أزمة غاريث بيل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدمات بيل، ولكن على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار التمديد عاما إضافي.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد مستعد أيضًا لدفع رسوم إعارة إلى ريال مدريد، لإغراء النادي الإسباني الكبير على إتمام الصفقة.

وأكدت أن وجود غاريث بيل في مانشستر يونايتد سيكون متنفسًا ماليًا كبيرًا لريال مدريد، حيث سيوفّر على النادي ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني، قيمة راتب الويلزي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا في ”سانتياغو برنابيو“.

بوغبا يحسم مصير إريكسين

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن مستقبل لاعب الوسط الدنماركي كريستين إريكسين، نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سيكون معلقًا بما سيحدث للفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اللاعبان بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن الميرينغي من المتوقع ألا يضم اللاعبين مرة واحدة، وسيكتفي بأحدهما فقط في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقع بوغبا في الموسم المقبل سيحسم إلى حد كبير مستقبل إريكسين؛ لأنه في حالة رحيل الفرنسي الدولي عن مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، فإن إريكسين سيكون في أولد ترافورد، ولكن الوجهة ستتحول إلى الريال حال فشل الملكي في ضم بوغبا.

ليفربول ينفي مفاوضات بيبي

كشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي ليل الفرنسي، لضم المهاجم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي في الموسم المقبل.

وقال موقع ”ليفربول إيكو“ إن نادي ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، لم يدخل في أي مفاوضات مع ليل لضم بيبي، ولم يقدّم عرض مالي رسمي لشراء اللاعب.

وكانت شبكة RMC Sport الفرنسية قد أشارت، في تقرير نشرته أمس السبت، إلى أن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع بيبي، وعرض 80 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف ليفربول إيكو، في تقرير، اليوم الأحد، أن مسؤولي ليفربول لم يلتقوا مديري أعمال بيبي، وأن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يريد إنفاق أموال ضخمة على صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

برشلونة بين غريزمان وموهبة برازيلية

يبدو أن وجهة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ستظل مثارًا للشائعات خلال الفترة المقبلة، بعد أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن اللاعب التقى مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، للاتفاق على تفاصيل انتقاله إلى بطل فرنسا.

وفي سياق آخر، أشارت تقارير موازية إلى أن برشلونة ينتظر الأول من يوليو المقبل؛ لحسم صفقة غريزمان، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة أتلتيكو مدريد.

ولا يزال برشلونة يبحث عن مهاجم يكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز، بعد ضياع صفقة الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل حديثًا إلى نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن كشافي برشلونة تابعوا إحدى الدورات الودية التي أقيمت مؤخرًا في مدينة طولون الفرنسية، للبحث عن ضالتهم الهجومية.

وأشارت إلى أن بيدرينو، مهاجم نادي كورنثيانز البرازيلي، جذب انتباه كشاف نادي برشلونة لويز غونزاليس، الذي تابع الدورة.

وأكدت أن جميع التقارير الفنية الخاصة باللاعب البرازيلي الشاب بيدرينو جاءت إيجابية للغاية، وينتظر مسؤولو برشلونة القرار النهائي للاعب، حول إمكانية انتقاله إلى أوروبا الآن، أو في مرحلة لاحقة.

وتابعت الصحيفة الكتالونية بقولها:“ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب أيضًا، ويعلم مسؤولو كورنثيانز أن عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، يتابعان المهاجم الشاب عن قرب، وهو ما يدفعه لتأجيل حسم قرار بيعه حاليًا، في محاولة للوصول إلى أعلى قيمة مالية من صفقة رحيله عن النادي البرازيلي“.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن عقد بيدرينو ينتهي مع كورنثيانز في نهاية ديسمبر من عام 2020.

إنتر ميلان ينتظر فاسكيز

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان ينتظر الموقف النهائي لعدد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا لضم بعضهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن إدارة إنتر ميلان تضع المهاجم لوكاس فاسكيز، على رأس قائمة اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم، لارتداء قميص النيراتزوري الموسم المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي بقوله إن إنتر ميلان ينتظر قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حول مستقبل فاسكيز، 27 عامًا، خاصة بعد أن تعاقد النادي الملكي مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد، مما يصعّب مهمة استمرار فاسكيز رفقة الميرينغي.

ولعب فاسكيز في الموسم المنقضي 47 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع 4 أخرى، علمًا بأنه شارك في أكثر من 120 مباراة مع ريال مدريد في الليغا.