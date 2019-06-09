كريستياني ونيكيتا وبونانسيا نجمات يسطعن في كأس العالم للسيدات

تألقت البرازيلية كريستياني وقادت منتخب بلادها إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة على جامايكا بمونديال السيدات، في غياب النجمة مارتا وقد أظهرت الكثير من مستودع مهاراتها.

وكان فاداو المدير الفني للبرازيل قد صرح بأن مشكلة في الفخذ ستُبعد المهاجمة مارتا عن التشكيلة الأساسية في المباراة.

وتعرضت مارتا، البالغة من العمر 33 عامًا والحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في العالم 6 مرات، لإصابة في الفخذ أثناء الاستعداد للبطولة في نهاية الشهر الماضي.

لكن تألق كريستياني يبدو أنه أثار غضب مارتا التي حيَّت الجماهير عقب المباراة بوجه عابس دون أي ابتسامة رغم الانتصار.

وحصلت كريستياني، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في المباراة، على ركلة جزاء، لكن حارسة جامايكا تصدت لها قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول قبل أن تضيف اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا الهدف الثاني من زاوية صعبة بعد الاستراحة.

وأكملت الثلاثية (الهاتريك) بتسديدة رائعة من ركلة حرة ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل المرمى لتثبت أن المهارة البرازيلية لا تفرق بين رجل وامرأة.

مفاجأة باربرا بونانسيا

فاجأت باربرا بونانسيا الجميع، وحوّلت تأخر منتخب بلادها إيطاليا بهدف أمام أستراليا إلى فوز بهدفين مقابل هدف في كأس العالم للسيدات.

ويرجع الفوز المفاجئ لإيطاليا إلى أنها تشارك لأول مرة في المونديال منذ 20 عامًا وقد تأخرت بهدف سام كير من ركلة جزاء قبل أن تنقذها بونانسيا بهدفين آخرهما جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس رائعة.

انتظروا نيكيتا

تألقت النجمة نيكيتا باريس مع منتخب إنجلترا لتقود الفريق إلى فوز مهم بهدفين مقابل هدف على الجارة إسكتلندا في ديربي بريطانيا بافتتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين واليابان.

ورغم أن هدفها جاء من ركلة جزاء إلا أنه تم اختيارها أفضل لاعبة في المباراة بفضل مهارتها الرائعة التي قد تلهم المنتخب الإنجليزي لبلوغ أدوار متقدمة في البطولة التي تستضيفها فرنسا.

والألقاب والجوائز ليست غريبة على نيكيتا، مهاجمة مانشستر سيتي، المتوجة بجائزة أفضل لاعبة من رابطة النقاد الرياضيين في الموسم المنصرم.