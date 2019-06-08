عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”أخيرًا هازارد“ في ريال مدريد.. وهاري كين يعاني في ”أسبوع الجحيم“

شكلت صفقة البلجيكي إيدين هازارد وانتقاله إلى ريال مدريد رسميًا العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات، وتصفيات أمم أوروبا 2020، ودوري الأمم الأوروبية، والنجم الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة القادم.

وكان لفوز نادل على فيدرير في نصف نهائي رولان غاروس في لقاء العمالقة مكانة مميزة في الصحف الرياضية العالمية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعاقد ريال مدريد رسميًا مع البلجيكي إيدين هازارد وكتبت:“أخيرا هازارد“.

كما تحدثت عن فوز نادال على فيدرير وبلوغه نهائي بطولة رولان غاروس للتنس.

وركزت على تحطيم راموس لرقم كاسياس بعد فوز منتخب إسبانيا على جزر فاروه، حيث أصبح اللاعب الأكثر فوزًا برفقة المنتخب الإسباني.

آس

اهتمت الصحيفة بفوز نادل على فيدرير في نصف نهائي رولان غاروس في إطار لقاء العمالقة، وكتبت:“يا إلهي“.

كما تحدثت عن صفقة البلجيكي إيدين هازارد، وكتبت:“الصفقة انتهت بعقد لمدة 5 سنوات في إطار خطة التجديد“.

كما اهتمت بفوز المنتخب الإسباني 4-1 على جزر فاروه برسم تصفيات أمم أوروبا 2020.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن فوز نادل على فيردرير، وكتبت:“نادال على أعتاب لقبه الـ12 في رولان غاروس“.

كما تحدثت عن دي يونغ لاعب برشلونة القادم، وكتبت:“دي يونغ يحتكر الإشادات“.

كما اهتمت بإنهاء ريال مدريد لصفقة البلجيكي إيدين هازارد، وفوز المنتخب الإسباني على جزر فاروه في تصفيات أمم أوروبا 2020.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن مستوى دي يونغ برفقة منتخب هولندا قبل انتقاله رسميًا إلى برشلونة، وكتبت: ”دي يونغ يطلب أن يكون لاعبًا أساسيًا“، في إشارة لضرورة أن يشارك اللاعب بشكل دائم في برشلونة.

كما تحدثت عن إتمام ريال مدريد لصفقة البلجيكي إيدين هازارد وفوز المنتخب الإسباني على جزر فاروه في تصفيات أمم أوروبا 2020، وبداية المنتخب الإسباني للسيدات بكأس العالم في فرنسا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على وضعية هاري كين، ووصفت ما حدث له بـ“أسبوع من الجحيم“، وأكدت أن اللاعب ”يعترف بأنه سيكافح من أجل تجاوز آلام أسبوعه وكابوسه“.

كما تحدثت الصحيفة عن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي نحو ريال مدريد.

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة ريال التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، مؤكدة أن الفرنسي زيدان يطلب مبادلته بالويلزي غاريث بيل وكتبت:“زيدان: بوغبا مقابل بيل“.

كما اهتمت بالأسبوع الأسود لهاري كين برفقة توتتنهام والمنتخب الإنجليزي حيث خسر لقبين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة ببداية كأس العالم للسيدات في فرنسا، وفوز المنتخب الفرنسي على كوريا الجنوبية في لقاء الافتتاح 4-0.

كما تحدثت عن بلوغ رافائيل نادل نهائي رولان غاروس على حساب غريمه التقليدي روجر فيدرير.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع دي لورينتيس، رئيس نابولي، والذي قال:“أرادوا أن فصلي عن نابولي“.

كما تحدثت عن رغبة يوفنتوس بضم لاعب تشيلسي البرازيلي إيميرسون بالميري من تشيلسي، وكتبت:“بالميري مع ساري“.

وتحدثت الصحيفة تحدثت عن تصريحات روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، قبل مواجهة اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2020.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة بيب غوارديولا بخطف لاعب يوفنتوس البرتغالي كانسيلو، وكتبت: ”غوارديولا: ساري ستفقد كانسيلو“.

كما اهتمت ببلوغ المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب على حساب مالي 4-2.