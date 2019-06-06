سوق انتقالات ريال مدريد وبرشلونة وتألق رونالدو يسيطران على عناوين الصحف الرياضية العالمية (صور)

شكل نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وموسم الانتقالات في برشلونة وريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بوداع بوفون لفريق باريس سان جرمان وإمكانية تعيين بيرلو مساعدًا لساري في يوفنتوس واعتذار سترلينغ لمدرب منتخب إنجلترا ساوثغيت.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتصريحات الدنماركي إريكسن وكتبت: ”إريكسن يتحدث: ريال مدريد سيكون خطوة إلى الأمام ”

كما تحدثت عن اهتمام باريس سان جرمان بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وتسجيل رونالدو لهاتريك في مرمى سويسرا ليقود منتخب البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل البرازيلي نيمار والذي أغلق الباب أمام ريال مدريد وكتبت: ”نيمار برشلونة أو لا أحد ”

كما اهتمت بمستقبل الفرنسي بول بوغبا وكتبت: ”بوغبا يفرق بين زيدان وفلورنتينو بيريز ”

كما اهتمت بلقاء نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا من خلال الثنائي دي ليخت وفرانكي دي يونغ.

وتحدثت عن مهاجم فالنسيا والمنتخب الإسباني رودريغو وكتبت: ”رودريغو لا يستبعد الرحيل ”

آس

تحدثت الصحيفة عن صفقتي هازارد وإريكسن اللتين يسعى ريال مدريد لإتمامهما وكتبت: ”هازارد اقترب وإريكسن متاح ”

كما اهتمت بتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهاتريك في مرمى سويسرا وقيادة منتخب البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

الصحيفة ركزت -أيضًا- على تصريحات رودري المطلوب من غوارديولا وكتبت: ”أتلتيكو مدريد هو منزلي، لكن ما سيأتي لا أتحكم فيه ”

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتعاقدات برشلونة في الصيف وكتبت: ”4 انتدابات كحد أدنى“ مع صورة لدي ليخت وغريزمان.

كما اهتمت بالتوقيع مع لاعبين في الظهير الأيمن لتعويض رحيل سيميدو.

وتحدثت الصحيفة عن تصريحات الدنماركي إريكسن والتي تحدث خلالها عن رغبته في الرحيل عن توتنهام.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن قضية نشر مكتب الاتصال الخاص بالنجم رحيم سترلينغ كونه سيكون عميدًا للمنتخب الإنجليزي وكتبت: ”سترلينغ يعتذر لساوثغيت بعد أن نشرت وكالة الاتصال الشخصية خبر أنه سيكون عميدًا لمنتخب إنجلترا أمام هولندا.“

كما اهتمت بتصريحات الدنماركي إريكسن وأكدت أن رئيس توتنهام يطالب بـ80 مليون جنيه إسترليني وعلى اللاعب جلب عرض بهذا المبلغ.

كما اهتمت بمشاكل مانشستر سيتي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي يجمع المنتخب الإنجليزي بمنتخب هولندا وأخبار المنتخب الإنجليزي قبل المواجهة.

كما تحدثت عن الدنماركي إريكسن وكتبت: ”توتنهام يطلب 80 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن إريكسن .

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بصيف الانتقالات للاعبين المغادرين للفرق الفرنسية أو للقادمين وكتبت ”سوق الانتقالات: تجديد القوة ”.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمغادرة الحارس بوفون لباريس سان جرمان وكتبت “ بوفون في السوق ”.

كما تحدثت عن عدم رغبة فيورنتينا بيع مهاجمه ونجمه كيزا.

الصحيفة تحدثت عن ساري وانتقاله ليوفنتوس وكتبت ”ّساري – يوفنتوس ”

كما اهتمت بتسجيل رونالدو لهاترك وإسقاط قضية الاغتصاب في أمريكا

وركزت على قرار كيلييني مغادرة منتخب إيطاليا بعد سنة.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن إمكانية تعيين أندريا بيرلو مساعدًا لساري في يوفنتوس وكتبت: ”بيرلو مع ساري.“

كما اهتمت بوداع الحارس الأسطورة بوفون لباريس سان جيرمان: وبحث ميلان عن مدرب جديد.