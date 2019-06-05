ميركاتو الأندية الأوروبية.. ساعة الحسم في انتقال هازارد إلى ريال مدريد.. ومبابي يبدأ مخطط الهروب الكبير

دقّت ساعة الصفقات في ريال مدريد، فبعد 24 ساعة على إعلان ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى صفوف النادي الملكي من انتراخت فرانكفورت الألماني، فإن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الصفقة الثانية في سوق الانتقالات الصيفية للميرينغي.

ساعات حاسمة في صفقة هازارد

ومن المتوقع أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني صفقة انتقال البلجيكي إدين هازارد إلى صفوفه من تشيلسي الإنجليزي.

وكشف موقع ”لا سيكستا“ الإسباني تفاصيل الصفقة المرتقبة، وقال في تقرير، نشره اليوم الأربعاء، إن جميع الأطراف اتفقت على الحسم خلال ساعات، وينص الاتفاق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية قيمة الشرط الجزائي في عقد الصربي لوكا يوفيتش، مع ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد ضم يوفيتش، لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو، عقب صراع شرس مع الخصم اللدود برشلونة.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن هناك بندًا في عقد يوفيتش رفقة ريال مدريد يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 750 مليون يورو.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”يمتد عقد يوفيتش مع ريال مدريد إلى عام 2025“.

وتألق يوفيتش هذا الموسم رفقة انتراخت فرانكفورت، وقاد الفريق إلى الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، قبل الخروج أمام تشيلسي المتوج بالبطولة، بركلات الترجيح، كما احتل الفريق المركز السابع في الدوري الألماني.

وشارك يوفيتش في 47 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 27 هدفًا وصنع 7 أخرى.

هروب مبابي

رصدت تقارير صحفية المخطط الذي بدأه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن ويلفريد، والد مبابي، التقى في زيورخ إحدى الشخصيات المهمة للغاية في عالم كرة القدم، والهدف هو محاولة الهروب من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقات المتوترة بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل، وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت إلى أن مبابي يلقي باللوم على توخيل في عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم؛ لأنه لم يسمح له بتسديد ركلات الجزاء خلال مباريات الفريق، مما فتح الباب أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، للتتويج بالجائزة، وخسارة مبابي مبلغ مليون ونصف المليون يورو قيمة الجائزة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن مبابي يدرس التقدم بطلب رسمي للرحيل عن باريس سان جيرمان؛ كي يضغط على بطل فرنسا للسماح له بالرحيل.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

وقال مبابي في تصريحات أثارت الكثير من الجدل، عقب تتويجه بجائزة لاعب العام في فرنسا، إنه ينتظر نقطة تحول في مسيرته الكروية.

موهبة إكوادورية في برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي برشلونة بدأ مفاوضات جادة مع دييغو بالاسيوس، نجم منتخب الإكوادور للشباب، بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا في بولندا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي برشلونة تابعوا مستوى بالاسيوس، خلال مونديال الشباب، وأبدوا إعجابهم الشديد بإمكاناته، خاصة أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، الذي يرغب البلوغرانا في دعمه بعنصر مميز، يكون بديلًا مستقبليًا لجوردي ألبا.

ويلعب بالاسيوس، 19 عامًا، في صفوف نادي فيليم الهولندي، على سبيل الإعارة من نادي أوكاس الإكوادوري، وشارك هذا الموسم في 32 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل المفاوضات مع نادي أوكاس الإكوادوري، الذي رفض العرض المبدئي الذي تقدمت به إدارة البارسا، إلا أن مسؤولي بطل الليغا سيقدمون عرضًا آخر لضم اللاعب، الذي يمكن أن يصل سعره إلى 5 ملايين يورو.

ويرغب برشلونة في ضم عدد من اللاعبين الشباب إلى صفوفه، لبناء فريق جديد، في ظل تقدّم معظم نجوم الفريق في العمر، ونجح في ضم فرانكي دي يونغ، من نادي أياكس أمستردام الهولندي، ويطارد زميله ماتياس دي ليخت.

وعانى برشلونة من النهاية السيئة للموسم المنقضي، بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

من يحسم صفقة دي ليخت؟

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية الموقف شبه النهائي لصفقة مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن هناك 5 أندية يتصارعون على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يتصدر سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: ”مينو رايولا مدير أعمال دي ليخت هو الشخص الذي سيحسم وجهة اللاعب الهولندي في الموسم المقبل، ويرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة، وبالتالي فإن الأموال هي التي ستحسم مصير دي ليخت“.

وأكدت أن انضمام فرانكي دي يونغ من أياكس إلى برشلونة الإسباني لم يكن حافزًا لزميله دي ليخت كي يلحق به في صفوف البلوغرانا؛ لأن عقلية الأخير تختلف عن دي يونغ، كما أن رايولا هو الذي يقود المفاوضات من خلف الكواليس.

وتابعت: ”رغم أن دي ليخت كان قريبًا للغاية من برشلونة، فإن النادي الإسباني رفض المزايدات المالية التي تصل إلى مرحلة الجنون على اللاعب، وبالتالي فقد ابتعد نسبيًا عن حسم الصفقة“.

وكشفت ”سبورت“ الكتالونية أن نادي ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي هما فرسا الرهان حاليًا في صفقة دي ليخت، وأن أحدهما سيكون الوجهة المستقبلية للاعب، في ظل الإمكانات المادية الهائلة التي يتمتع بها الناديان، ورغبة الريدز في الحصول على خدمات اللاعب؛ كي يكون رفيقًا لمواطنه فيرجيل فان دايك في الدفاع.