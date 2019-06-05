إنفانتينو بعد الولاية الثانية: ”فيفا“ كان أشبه بالمؤسسة الإجرامية

أعرب السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عن سعادته لفوزه بولاية ثانية لأكبر منظومة كروية على مستوى العالم.

وفي كلمته أمام أعضاء الكونغرس، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفرنسية باريس، قال إنفانتينو: ”عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي كان أشبه بمؤسسة إجرامية والفساد كان منتشرًا بشكل لافت للنظر، لكنني نجحت في تطوير اللعبة ومحاربة الفساد بكل أنواعه“.

وأضاف: ”خلال ولايتي الأولى حققنا أرباحًا وصلت إلى مليار ونصف المليار دولار، كما لدينا مخزون احتياطي يصل إلى مليارين و700 مليون دولار، وأصبحنا أكثر شفافية ورغبة في دعم الاتحادات المحلية في السنوات المقبلة“.

وأوضح إنفانتينو: ”نهدف في الفترة المقبلة إلى زيادة الأرباح المالية للاستفادة منها بشتى الطرق في تطوير الساحرة المستديرة بمختلف دول العالم“.

واعترف رئيس ”فيفا“ في تصريحاته: ”لم أكن يومًا لاعبًا لكرة القدم، لكنني على دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة عنها وهدفي هو تعليم وتثقيف وترسيخ القيم والمبادئ عند الفوز أو الهزيمة“.

واختتم إنفانتينو تصريحاته بالقول: ”القرارات التي يتم اتخاذها لا تكون من قبل عدد محدد، لكننا نطبق مبدأ الديمقراطية بالتشاور والحصول على رأي جميع الاتحادات المختلفة في جميع القارات“.

وفاز إنفانتينو في وقت سابق بمنصب رئاسة ”فيفا“ بالتزكية، ليستمر في منصبه حتى عام 2023.