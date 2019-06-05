بعد إسقاط دعوى الاغتصاب.. ضحية ”كريستيانو رونالدو“ تتجه للمحكمة الفيدرالية

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بأن الفتاة الأمريكية التي ادعت اغتصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لها، قد أسقطت التهم الموجهة إليه في إحدى محاكم ولاية نيفادا؛ من أجل إعادة توجيهها إلى المحكمة الفيدرالية.

وكان الفريق القانوني لكاثرين مايورغا، التي تدعي اغتصابها في عام 2009، قد قدم إشعارًا بالفصل الطوعي في محكمة ولاية نيفادا الشهر الماضي.

ولكن يعتقد أن هذا فقط حتى يمكن إعادة النظر في القضية في محكمة اتحادية أعلى.

وكتب رافائيل بوشمان، مراسل صحيفة ”دير شبيغل“ الألمانية التي نشرت في البداية مزاعم ماريوغا، على ”تويتر“: ”القضية ليست مغلقة، إنها فقط في محكمة مختلفة الآن“.

وزعمت ماريوغا، البالغة الآن 34 عامًا، في سبتمبر من العام الماضي، أن لاعب يوفنتوس والبرتغال قد اعتدى عليها في غرفته بفندق في لاس فيغاس، وتقدمت عارضة الأزياء السابقة ببلاغ تتهم فيه رونالدو باغتصابه لها حينما كان يقضي إجازة عقب توقيعه على عقد انتقاله إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد.

وقالت كاثرين مايورغا إنها حصلت على 295 ألف جنيه إسترليني مقابل عدم الإفصاح عن الأمر، لكنها تحدثت في العام الماضي، مما أدى إلى إعادة فتح شرطة لاس فيجاس تحقيقها مع النجم البرتغالي.

ونفى رونالدو بشدة المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.