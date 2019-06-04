أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: بوغبا يهنئ المسلمين بعيد الفطر.. وإنتر ميلان يعلن تأزم صفقة لوكاكو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

آرسنال يهنئ المسلمين بالعيد

حرصت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي على تهنئة المسلمين حول العالم، حيث بثت الصفحة الرسمية فيديو لمسعود أوزيل، لاعب الفريق، مكتوبًا أعلاه: ”أتمنى عيدًا سعيدًا للجميع في جميع أنحاء العالم“.

بنجامين ميندي

نشر اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي، صورة له على حسابه وهو مرتدٍ الجلباب في أحد المساجد، وكتب ميندي أعلى الصورة: ”تقبل الله منا ومنكم تنازل عن العرش لأجلها.. زوجة ملك ماليزيا السابق تنجب طفلها الأول عيد سعيد“.

دي خيا يوجه رسالة إلى راموس

وجه دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، رسالة إلى زميله في المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، حيث نشر دخيا صورة تجمعهم معًا، وعلق: ”هل افتقدتني؟“ كإشارة إلى التفاهم بين الثنائي أثناء مشاركتهما مع منتخب إسبانيا.

ريال مدريد يعلن صفقة يوفيتش

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد عن التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت، إذ وضعت الصفحة الرسمية بيانًا عن التعاقد مع اللاعب الصربي.

بوغبا

هنأ الفرنسي بول بوغبا نجم ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي محبيه والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل بوغبا تهنئته عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طريق مقطع فيديو ضم 3 صور ودون عليه كلمة ”عيد مبارك“، كما دون العبارة بجانب الفيديو.

إنتر ميلان يعلن تأزم صفقة لوكاكو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميلان.. ”قصة مألوفة قبل الشراء، يبدو أن تدفق التعاقدات الجديدة البارزة مثل لوكاكو معلق، حيث يحتاج الإنتر مرة أخرى إلى جمع الأموال قبل نهاية الشهر، لتلبية قواعد اللعب النظيف المالي“.

الحملة الإنجليزية على أوروبا

نشر اللاعب الإنجليزي هاري ماغواير على صفحته صورة لجنود إنجليز في طريقهم إلى ملعب المباراة، كإشارة إلى أن الكرة الإنجليزية قادمة لغزو العالم من جديد، ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام نظيره الهولندي.

كراوتش يحتفل بمولوده الجديد

نشر بيتر كراوتش، نجم الكرة الإنجليزية صورة لمولوده الجديد عبر صفحته الشخصية، وكتب اللاعب: ”شعور رائع بعدما جاء إلينا مولودي الجديد“.