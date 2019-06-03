أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. توتي يلعب الكرة الخماسية.. ورونالدو روح البرتغال (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

توتنهام يبرز تصريحات قائده

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي التصريحات التي أدلى بها هوغو لوريس، قائد فريق الفريق والتي أكد فيها أن القادم سيكون أفضل، ووضعت الصفحة صورة للوريس وكتبت أعلاها ”كلمات إيجابية من قائدنا“.



محمد صلاح: مدينة ليفربول أصبحت مثل ملعب الأنفيلد

حرص محمد صلاح نجم نادي ليفربول على نشر صورة لاحتفالات الجماهير بلقب دوري الأبطال، وتوجه صلاح بالشكر لكل زملائه على تلك اللحظة حيث كتب على صفحته ”كان أمس احتفاليًا، شكرًا للجميع لجعل المدينة تشعر وكأنها أنفيلد“.



كريستيانو رونالدو.. نلعب جميعًا بروح الفريق

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له في تدريبات منتخب البرتغال برفقة زملائه في المنتخب، وكتب رونالدو أعلى الصورة ”روح الفريق“، كإشارة على تماسك الفريق وعدم صحة ما يتردد عن أنه منتخب النجم الأوحد.



تشيلسي.. أدودي وروديغر الطريق إلى الانتعاش

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي صورة للثنائي كالوم هاديسون أدودي وأنطونيو روديغر في الجيم الخاص بالنادي، وكتبت الصفحة أعلى الصورة ”الطريق إلى الانتعاش“، كإشارة للاستعداد لانطلاقة قوية في الموسم الجديد للفريق“.



فرنشيسكو توتي يلعب الكرة الخماسية

نشر فرنشيسكو توتي نجم الكرة الإيطالية السابق عبر صفحته صورة له أثناء أدائه إحدى مباريات الكرة الخماسية، وكتب توتي أعلى الصورة ”لحظات لا تنسى“.



بيرلو يقضي أمسيته مع نجوم الكرة السابقين.

نشر النجم الإيطالي المعتزل آندريا بيرلو، لاعب نادي يوفنتوس السابق عبر صفحته الشخصية صورة تجمعه بعدد من الأصدقاء ونجوم الكرة السابقين، وكتب بيرلو أعلى الصورة ”أمسية رائعة مع الأصدقاء! شكرًا جزيلًا لك فرنسا!“.



برشلونة يعلن انتهاء البرنامج العلاجي لسواريز

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر صفحته عن الانتهاء من البرنامج العلاجي لمهاجم الفريق لويس سواريز، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب أثناء فترة التأهيل، وكتبت أعلى الصورة ”أنهى سواريز مرحلة التعديل الفردي في نادي برشلونة، وينضم الآن إلى فريق أوروغواي استعدادًا لإدراجه في الفريق“.



خالد عيسى يحتفل بمولوده محمد

احتفل خالد عيسى نجم نادي العين الإماراتي عبر صفحته الشخصية بقدوم مولوده محمد، وكتب حارس مرمى نادي العين عبر صفحته ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله في هذه الأيام المباركة بـ(محمد) أسأل الله أن يبارك لي فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقني بره، ويبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم اللهم آمين“.



الترجي يهاجم رئيس الكاف

هاجمت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، حيث طالبت الصفحة بمعاقبة الوداد، وحملت أحمد أحمد المسؤولية في حالة عدم حدوث ذلك بحجة اعتراضهم على حكم المباراة بكاري جاسما.. وكتبت الصفحة لولا ذلك، ستكون هذه خدمة جديدة من أحمد أحمد، أكثر المغاربة في مدغشقر.



محمد هاني.. مبروك يا صلاح

حرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي المصري على تهنئة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد حصول ناديه على لقب دوري الأبطال الأوروبي، ونشر هاني عبر صفحته صورة تجمعه بمحمد صلاح مكتوبًا أعلاها ”مبروك يا صلاح“.

