ميركاتو أوروبا.. الريال يضحي بـ3 نجوم من أجل بوغبا.. وبرشلونة يعثر على بديل جوردي ألبا

احتكر نادي ليفربول الإنجليزي، العناوين الرئيسية لصحافة اليوم الأحد، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس السبت، على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في النهائي الذي استضافه ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وانتهى الموسم الكروي الأوروبي رسميًا أمس، بنهائي دوري الأبطال، لتبدأ الأندية الاستعداد للموسم الجديد، في ظل سوق الانتقالات الصيفية المتوقع أن تكون الأشرس على الإطلاق، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في دعم صفوفها بنجوم الصف الأول.

صفقة تبادلية من أجل بوغبا

ولا يزال نادي ريال مدريد الإسباني مصرًا على صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءً على رغبة زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن نادي ريال مدريد سيعرض 3 من نجومه على مانشستر يونايتد؛ لحسم صفقة انتقال بوغبا إلى الميرينغي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد يستعد لعرض الثلاثي الويلزي غاريث بيل والكولومبي خيمس رودريغيز، والكوستاريكي كيلور نافاس، على المانيو، كجزء من الاتفاق لضم بوغبا.

وارتبط كيلور نافاس حارس الريال بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في مرحلة سابقة، في ظل غموض موقف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من الاستمرار رفقة المانيو، حيث ينتهي عقده في منتصف عام 2020، ولم تنجح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن.

ويعاني غاريث بيل من تجاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في ولايته الثانية، وأكد زيدان لإدارة الريال أنه لا يرغب في استمرار بيل، الذي تترقب الأندية الإنجليزية خصوصًا موقفه في سانتياغو برنابيو، رغم أن مدير أعمال اللاعب جوناثان بارنيت أكد استمرار بيل في الريال لحين نهاية عقده في عام 2022.

بديل جوردي ألبا في برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بديل لنجمه جوردي ألبا، في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، كان من بين أبرز المرشحين للانضمام إلى البلوغرانا، قبل أن يتراجع مسؤولو البارسا عن الصفقة، في ظل تقدم عمر اللاعب، البالغ 33 عامًا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة اقترب من التعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وتألق غيريرو هذا الموسم رفقة دورتموند الذي كان قريبًا للغاية من التتويج بالدوري الألماني، قبل أن يخسر اللقب لصالح بايرن ميونخ.

وشارك غيريرو، 25 عامًا، في 32 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع 6 أخرى، علمًا بأنه انضم إلى دورتموند في منتصف عام 2016، وينتهي عقده العام المقبل.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن انتهاء عقد غيريرو بعد نهاية الموسم المقبل، سيساعد البارسا على حسم الصفقة، في ظل مخاوف إدارة النادي الألماني من رحيل اللاعب مجانًا في عام 2020.

وانضم غيريرو إلى دورتموند من نادي لوريان الفرنسي مقابل 12 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الآن ما يقرب من 20 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفر ماركت“.

ويسعى نادي برشلونة إلى إعادة هيكلة الفريق، بعد النهاية السيئة للموسم المنقضي، بخسارة مذلة أمام ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وضياع كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في المباراة النهائية، علمًا أن البلوغرانا تُوّج ببطولة الدوري الإسباني، الليغا، بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وعاد خيمس رودريغيز من الإعارة لنادي بايرن ميونخ الألماني، ولن يجد مكانًا له في تشكيلة ريال مدريد، وسوف يتم عرضه للبيع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد حسموا جميع البنود الشخصية في عقد بوغبا، ولا يتبقى سوى إنهاء الاتفاقات المالية الخاصة بالصفقة مع مانشستر يونايتد، الذي يريد 160 مليون يورو مقابل بيع بوغبا.

مفاجآت نيوكاسل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن الشيخ خالد بن زايد يريد تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أو الفرنسي آرسين فينغر، مدربًا لنيوكاسل يونايتد، بعد نجاحه في شراء النادي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الشيخ خالد يريد إجراء تغييرات كبيرة في نيوكاسل الصيف المقبل، من ضمنها الانفصال عن المدرب الحالي، الإسباني رافائيل بنيتيز وتعيين مدرب خبير لمشروعه الجديد.

ويتردد أن مايك آشلي مالك نيوكاسل تلقى عرضًا لبيع الفريق مقابل 350 مليون جنيه إسترليني.

واحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وقد طالب مدربه بنيتيز إدارة الفريق بتوفير الأموال الكافية للتعاقد مع لاعبين جدد.

يشار إلى أن آرسين فينغر بلا نادٍ حاليًا، منذ انفصاله عن آرسنال بنهاية موسم 2017/2018، عقب 22 عامًا مع الغانرز.

كما أن مورينيو بلا نادٍ عقب انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

صراع الريدز ومانشستر سيتي

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي يريد ضم اللاعب الفرنسي نبيل فقير، نجم ليون، إلى صفوفه الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي السيتي يترقبون موقف الألماني ليروني ساني ومواطنه إلكاي غوندوغان، من الاستمرار رفقة بطل الدوري الإنجليزي في نسختيه الأخيرتين، قبل حسم صفقة فقير.

وارتبط فقير بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي قبل بداية الموسم المنقضي، وعادت التقارير تشير مرة أخرى إلى اقتراب اللاعب من الريدز في الموسم الجديد.

بنفيكا يطارد حارس ريال مدريد

بات كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب كوستاريكا، هدفًا لبنفيكا البرتغالي بعد رحيله عن النادي الملكي الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية عن أن نافاس، البالغ عمره 32 عامًا، دخل ضمن اهتمامات بنفيكا رغم تكلفة الصفقة العالية، حيث يسعى بنفيكا للتفاوض مع ريال مدريد لتقليل المقابل المالي.

وأبدى بنفيكا اهتمامه في الفترة الأخيرة بالهولندي ياسبر سيليسن حارس برشلونة، لكن مطالب النادي الكتالوني المبالغ فيها أفسدت الصفقة، حيث طلب بطل الليغا 60 مليون يورو للاستغناء عن حارسه الثاني.

وتحول بنفيكا للاهتمام بنافاس الأكبر سنًا والأكثر خبرة، وهو ما يلبي احتياجات النادي البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وسيعتمد ريال مدريد الموسم المقبل في حراسة المرمى على البلجيكي تيبو كورتوا، رغم ثقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في نافاس، الذي حقق معه العديد من الألقاب في ولايته الأولى في النادي الملكي.

غاري كاهيل يرحل عن تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل لاعبه المخضرم غاري كاهيل، بعد مسيرة ناجحة مع البلوز.

وقال تشيلسي في بيان على موقع على الإنترنت: ”مع نهاية الموسم تأتي نهاية مشوار غاري كاهيل في تشيلسي، مدافعنا المركزي وقائد النادي في الآونة الأخيرة، بعد أن وصل إلى نهاية عقده“.

وانضم غاري كاهيل إلى تشيلسي في يناير من العام 2012 قادمًا من بولتون، ليصبح فيما بعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة البلوز.

وفاز كاهيل، البالغ من العمر 33 عامًا، مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا (2012)، ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس إنجلترا.

وعلى مدار 7 سنوات ونصف، سجل كاهيل 25 هدفًا، وصنع 7 أهداف في 290 مباراة مع البلوز، واقتصرت مشاركاته الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على 8 مباريات فقط، بواقع 562 دقيقة.

ريال مدريد يغازل كوليبالي

أشارت تقارير صحفية إلى أن نابولي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، بينما الأخير يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن نابولي استفسر عن ثلاثي ريال مدريد ثيو هيرنانديز وداني سيبايوس وماركوس لورنتي.

لكن في الوقت نفسه إن توتنهام هوتسبير، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية أمام ليفربول في مدريد، مهتم أيضًا بسيبايوس الذي أجرى بالفعل محادثات مع ريال مدريد بشأن لاعب الوسط.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم الدولي السنغالي كحل قد يرضي جميع الأطراف بضم كوليبالي مقابل أي من اللاعبين الثلاثة أو جميعهم مع مقابل مالي.

وخاض ريال مدريد موسمًا كارثيا بعدم التتويج بأي بطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويسعى مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان لتدعيم صفوف الفريق والتخلص من بعض اللاعبين لاستعادة أمجاد النادي الملكي، التي توقفت بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم.