أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. ليفربول يحتفل بـ“الأبطال“.. وتوتنهام: الموسم المقبل سيكون الأقوى

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ليفربول.. أضفنا قطعة من أمتعتنا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لحظة وصول فريق الكرة الفائز بدوري الأبطال إلى إنجلترا، وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”نحن في المنزل.. مع قطعة واحدة إضافية من الأمتعة“.

محمد صلاح يقبل دوري الأبطال

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورة له، وهو يقبل كأس دوري الأبطال، الذي حصل عليه الريدز بالأمس، وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الأول لليفربول بعد دقيقتين فقط.

جوردين هيندرسون.. ستحقق حلمك

نشر جوردين هيندرسون، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له ولزملائه على منصة التتويج أثناء الاحتفال بدوري الأبطال, وكتب هيندرسون أعلى الصورة: ”في بعض الأحيان يمكن أن تتحقق الأحلام“.

فان دايك.. لقد فعلناها

ونشر أيضًا فان دايك، مدافع نادي ليفربول صورة له برفقة زملائه في الفريق عقب الانتهاء من مباراة الأمس أمام توتنهام، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، وكتب فان دايك أعلى الصورة: ”لقد فعلناها.. يا له من شعور“.

توتنهام.. الموسم المقبل سيكون الأقوى

وضعت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي فيديو لتصريحات لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال: ”هناك الكثير من الأشياء التي يجب تعلمها وليس لدي أدنى شك في أن الفريق سيكون أقوى خلال الموسم المقبل“.

فرناندو يورينتي.. ألم الخسارة والوداع

نشر فرناندو يورينتي، لاعب نادي توتنهام صورة له مع خوسيه أنطونيو لاعب الأرسنال الذي وافته المنية أمس في حادث سير، حيث نشر صورة له مع اللاعب وكتب أعلاها: ”ألم الهزيمة ينضم إلى ألم أكبر بكثير، فقدان شريكي السابق وصديقي خوسيه أنطونيو رييس، مأساة رهيبة، وألم هائل“.

يوفينتوس.. في عام 1935 حققنا سكوديتو الخامس

نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفينتوس الإيطالي صورة لنجوم الفريق عام 1935 أثناء احتفاظهم بلقب الدوري الإيطالي للموسم الخامس على التوالي، وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”في عام 1935 كتب يوفنتوس التاريخ فاز في سكوديتو الخامس على التوالي“.

مانشيسترسيتي يحتفل بعيد ميلاد أغويرو

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي مانشيسترسيتي بعيد ميلاد نجم الفريق سيرجيو أغويرو، إذ وضعت الصفحة فيديو لمهاجم الفريق وكتبت أعلى الفيديو: ”عيد ميلاد سعيد للأسطورة سيرجيو أغويرو“.

أحمد أحمد يشيد بالعمل ”الاستثنائي“ لتونس

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورة لرئيس الكاف أحمد أحمد بصحبة المسؤولين في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”الرئيس أحمد أحمد يشيد ”بالعمل الاستثنائي“ للاتحاد التونسي“.

رئيس الترجي يكرم فريق الكرة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي صورة لرئيس النادي حمدي مداب، أثناء استقباله فريق الكرة الفائز بدوري أبطال أفريقيا، وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”تكريم الرئيس حمدي مداب للأنصار“.

حسين الشحات.. فخر مصر

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري صورة تجمع محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومحمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق عقب الانتهاء من مباراة ليفربول وتوتنهام، وكتب الشحات أعلى الصورة: ”فخر مصر“ كإشارة إلى أن الثنائي يعَد أبرز النجوم الذين جاؤوا في تاريخ كرة القدم المصرية.