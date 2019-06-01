ميركاتو الأندية الأوروبية.. الصدمات تتوالى على برشلونة.. ومانشستر يونايتد يشعل سباق رابيو

شهدت أنباء سوق الانتقالات الصيفية هدوءًا نسبيًا، اليوم السبت، في ظل التركيز الشديد على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك النبأ الحزين الخاص بمصرع خوزيه أنطونيو رييس، مهاجم منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وأرسنال السابق، في حادث سير مروع بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وكان نادي برشلونة الإسباني صاحب النصيب الأكبر في التغطية الإعلامية، ولكن دون أنباء سعيدة لعشاقه، في ظل عجز إدارة البلوغرانا عن حسم عديد الملفات الخاصة بالصفقات الجديدة، وعلى رأسها المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وكذلك المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

شكوى غريزمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن أتلتيكو مدريد يفكر في تقديم شكوى ضد منافسه نادي برشلونة؛ بسبب صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن أتلتيكو مدريد قد يتخذ إجراءات قانونية ضد إدارة برشلونة، بعد نشر معلومات تشير إلى أن برشلونة وقّع اتفاقًا مع غريزمان في مارس الماضي، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتشير قوانين الفيفا إلى أنه لا يحق لأي نادٍ التفاوض مع لاعب دون الحصول على موافقة النادي الذي يلعب له، وهو ما قد يستغله أتلتيكو مدريد لشكوى برشلونة.

ويتردد أن برشلونة وقّع اتفاقًا مع غريزمان، في مارس الماضي، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في 12 مارس، حيث كان أتلتيكو مدريد في صراع قوي مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أنه حال رفع أتلتيكو مدريد شكوى ضد برشلونة، وثبوت صحة النادي المدريدي، فإن الفيفا قد يتجه لحرمان برشلونة من قيد اللاعبين.

وسعى برشلونة بقوة إلى التعاقد مع غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن المهاجم قرر تمديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة سيقدم عرضًا لغريزمان في بداية يوليو، حيث تنخفض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد إلى 100 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب أعلن رحيله عن الفريق قبل أيام.

هل تفشل العملية نيمار؟

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة تبدو ”شبه مستحيلة“، في ظل التكلفة المالية التي ينبغي على إدارة البلوغرانا تحملها لاستعادة نجم السليساو.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت: ”يتصدر نيمار عناوين الصحافة الإسبانية والأوروبية بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الأنباء التي ترددت حول الرغبة الثنائية بينه وبين برشلونة في عودته إلى كامب نو مرة أخرى“.

ومضت تقول: ”ولكن رغم الإثارة الشديدة التي تصاحب أنباء عودة نيمار إلى برشلونة، فإن هناك تشاؤما شديدا داخل الإدارة المالية في البارسا، نتيجة القيمة الإجمالية للصفقة“.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يملك الإمكانات المالية التي يستطيع من خلالها التعاقد مع نيمار؛ لأن نادي باريس سان جيرمان لن يفرّط فيه بأقل من 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي التي تحملها بطل فرنسا لضم اللاعب في صيف 2017، إضافة إلى أن نيمار يحصل على راتب سنوي صافي 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

وتابعت بقولها: ”من المستحيل أن تتحمل خزائن برشلونة أجري الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار في الوقت الحالي، إضافة إلى الأجور المرتفعة التي يحصل عليها نجوم الفريق الكبار، مثل جيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا“.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن ضم نيمار سينهي تمامًا أي محاولة من جانب برشلونة لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، أو المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

رابيو إلى البريمييرليغ؟

يبدو أن وجهة أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، حيث ترغب عدة أندية إنجليزية في ضم اللاعب.

وينتهي عقد رابيو في يونيو الجاري، وأصبح من اليوم لاعباً حراً يستطيع الانتقال إلى أي نادي يريده.

وارتبط رابيو في السابق بنادي برشلونة الإسباني، وكان قريباً للغاية من البلوغرانا، إلا أن المفاوضات بين الطرفين فشلت في المراحل النهائية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انضم إلى قائمة أندية البريمييرليغ الراغبة في استقدام رابيو خلال الموسم الجديد.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن مسئولي المانيو يضعون رابيو على صدارة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى أولد ترافورد، ويرغبون في حسم صفقته في أسرع وقت ممكن.

وترغب أندية آرسنال وتوتنهام هوتسبير في الحصول على خدمات رابيو، إضافة إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث أشارت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إلى أن النادي الإسباني يرغب في التعاقد مع رابيو، 24 عاماً، لتعويض لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي يمكن أن يغادر بيتيس في الموسم الجديد.

وتحوم شكوك واسعة النطاق حول مصير الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، في ظل الاهتمام الشديد الذي يلقاه اللاعب من ريال مدريد الإسباني، حيث أشارت تقارير إلى أن الريال أنهى جميع الاتفاقات مع بوغبا، ولا يبقى سوى حسم الأمور مع إدارة النادي الإنجليزي.

خليفة ساري في تشيلسي

قالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد لمرحلة ما بعد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي قاد البلوز للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، على حساب أرسنال 4-1 في المباراة النهائية للمسابقة بمدينة باكو الأذربيجانية.

وأشارت تقارير إلى أن ساري أبلغ إدارة تشيلسي برغبته في الرحيل، ليفتح الباب على مصراعيه أمام تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي دخل في مفاوضات جادة مع المدرب السابق لنادي نابولي.

وأكدت الديلي إكسبريس أن إدارة البلوز وضعت قائمة تضم 3 مرشحين لخلافة ساري، وهم الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس، وفرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي، والفرنسي لوران بلان.