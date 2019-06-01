عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مباراة ليفربول ضد توتنهام وتطورات صفقتي غريزمان ونيمار (صور)

شكّل نهائي دوري أبطال أوروبا والذي تحتضنه العاصمة الإسبانية مدريد بين ليفربول وتوتنهام العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف العالمية بصفقة انتقال غريزمان ونيمار نحو برشلونة، وصور هازارد برفقة قميص ريال مدريد في إسبانيا، واهتمام برشلونة بمدافع ريال بيتيس، وتعاقد إنتر ميلان مع أنطونيو كونتي، واقتراب يوفنتوس من التعاقد مع المدرب ساري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم السبت، الأول من يونيو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ماركا بنهائي دوري الأبطال والقمة الإنجليزية في مدريد بين ليفربول وتوتنهام.

كما تحدثت عن صور البلجيكي إيدين هازارد بقميص ريال مدريد في إسبانيا.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن اهتمام برشلونة بالظهير الأيسر لريال بيتيس البرازيلي جونيور فيربو ليكون منافسًا لجوردي ألبا وكتبت ”جونيور منافس لألبا“.

واهتمت الصحيفة أيضًا بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت:“غريزمان يقسّم برشلونة“.

كما تحدثت عن النهائي الإنجليزي في مدريد في دوري الأبطال.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة الثنائي غريزمان ونيمار وإمكانية قدومهما إلى برشلونة ونشرت صورتهما برفقة ميسي وكتبت:“لماذا لا؟“.

كما تحدثت عن نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام وكتبت:“حفل إنجليزي في واندا ميتروبوليتانو“.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي دوري الأبطال وكتبت: ”ليفربول – توتنهام من مدريد إلى المجد“.

كما تحدثت عن صورة هازارد بقميص ريال مدريد أثناء عطلته في إسبانيا.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهة توتنهام وليفربول وكتبت:“مواجهة حاسمة في مدريد“ كما اهتمت بتصريحات مدرب الفريقين كلوب وبوكيتينو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بنهائي دوري أبطال أوروبا والذي يجمع فريقين إنجليزيين، هما: ليفربول وتوتنهام، وكتبت: ”الدوري الإنجليزي الممتاز لدوري أبطال أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، وكتبت: ”مجانًا من أجل يوفنتوس“ في إشارة لإمكانية إقالة تشيلسي للمدرب رغم الفوز بالدوري الأوروبي.

كما تحدثت عن نهائي مدريد بين ليفربول وتوتنهام وكتبت:“الملك دوري الأبطال“.

كما اهتمت بتعاقد إنتر ميلان رسميًا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

توتو سبورت

بدورها اهتمت بالمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي يرغب يوفنتوس في التعاقد معه، وكتبت:“حر“ في إشارة لقرب انفصاله عن تشيلسي.

الصحيفة تحدثت عن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت:“توتنهام من أجل التاريخ وليفربول من أجل المجد“.