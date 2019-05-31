نادي يوفنتوس يفاوض ”كانتي الجديد“ بدلًا من بوغبا

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس يدرس الخيارات البديلة بعد ابتعاده عن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضم الشاب حامد جونيور تراوري، الملقب بـ“كانتي الجديد“، ليكون بديلًا لصفقة بوغبا.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد هو الأقرب لضم بوغبا في الموسم الجديد، وأن النادي الإسباني اتفق مع اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، على جميع تفاصيل عقده الجديد برفقة الميرينغي، ولا يتبقى سوى حسم الصفقة بين النادي الملكي والمانيو.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن مسؤولي يوفنتوس وضعوا لاعب الوسط الإيفواري الشاب حامد جونيور تراوري.

وقال الموقع، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إن تراوري، لاعب إمبولي الإيطالي، جذب الأنظار بشدة هذا الموسم برفقة إمبولي، ومن المتوقع أن يرحل عن إمبولي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ويشبه تراوري في طريقة أدائه النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

ولعب تراوري، البالغ من العمر 19 عامًا، 33 مباراة برفقة إمبولي هذا الموسم، وأحرز هدفين، وصنع اثنين آخرين.

وكان تراوري قريبًا من الانتقال إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، قبل أن تتعثر المفاوضات وتفشل الصفقة.

وتبلغ القيمة السوقية لحامد تراوري ما يقرب من 7 ملايين يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.