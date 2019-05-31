ميركاتو الأندية الأوروبية.. زيدان ينحاز إلى بوغبا في ريال مدريد وحرب نيمار تشتعل بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

لا صوت يعلو فوق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر له مساء السبت بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي إنجليزي خالص، ولكن سوق الانتقالات الصيفية لا تهدأ أبدًا، وتستمر في إثارة الجدل، خاصة في ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، الأنشط على الإطلاق في الميركاتو الصيفي.

زيدان يحسم قراره بين بوغبا وإريكسين

وتتمثل إحدى أهم أولويات ريال مدريد هذا الصيف في التعاقد مع لاعب خط وسط أو اثنين مع تجديد عقد الألماني توني كروس، مع استمرار كاسيميرو ولوكا مودريتش للموسم المقبل.

ومع ذلك، لا يعتقد أن داني سيبايوس وماركوس يورينتي سيبقيان في سانتياغو بيرنابيو، في حين أن بول بوغبا وكريستيان إريكسن هما أيضًا ارتبطا بتقارير عن اقترابهما من الانضمام لريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن اللاعب الفرنسي طلبه مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق واللاعب نفسه حريص على تحقيق هذه الخطوة، لكن رحيله عن مانشستر يونايتد لن يكون سهلًا .

ويأتي التعاقد مع إريكسن أكثر جدوى حيث سيكون الدولي الدنماركي أساسيًا مع فريقه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت في مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، لكن مع بقاء سنة واحدة فقط على عقده، سيضطر دانييل ليفي رئيس النادي اللندني للتفاوض هذا الصيف حتى لا يرحل اللاعب مجانًا العام المقبل.

ولكن زيدان يميل نحو بوغبا بدلًا من صانع لعب توتنهام وهو ما يؤخر ريال مدريد في بدء المفاوضات، لأنه لا يزال غير مقتنع تمامًا بنجم توتنهام كما أن الفارق المالي في الصفقة بين اللاعبين كبير.

انضم بوغبا إلى يونايتد بأكثر من مئة مليون يورو، لذلك لن يرحل بأقل من 140 مليون يورو، في حين يمكن أن يتم التعاقد مع إريكسن مقابل حوالي 60 مليون يورو.

ويظل دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام خيارًا آخر لريال مدريد بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من أنه مطلوب أيضًا من قبل توتنهام ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

صداع غريزمان في برشلونة

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر فرض عقوبة مغلظة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“؛ بسبب تفاوضه في نوفمبر الماضي مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن برشلونة تفاوض مع غريزمان في نوفمبر 2018 من أجل ضمه، وتم التوصل لاتفاق، ومن ثم وقع الدولي الفرنسي في الشهر الماضي على عقد انضمامه للفريق الكتالوني، وذلك عقب مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، زعمت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية أنها تلقت معلومات من مصدر موثوق تؤكد وجود عقود موثقة بالفعل بين غريزمان وبرشلونة، وسيكشف عنها خلال الأيام الأولى من يوليو المقبل، عندما تتحول قيمة كسر الشرط الجزائي لغريزمان مع الأتلتيكو إلى 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد يمكنه تقديم شكوى لـ“الفيفا“ ضد برشلونة، في حال التأكد من تفاوض النادي الكتالوني والتوقيع مع غريزمان في نوفمبر ومارس الماضيين، عندما كان المهاجم الفرنسي يرتبط بشكل رسمي مع ”الروخي بلانكوس“.

وعادة ما يفرض ”الفيفا“ في مثل هذه الحالات على الفريق المخالف لقوانينه عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.

واكتنف الغموض مستقبل غريزمان، منذ إعلانه قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

حرب نيمار

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان يحاول إجهاض محاولات برشلونة لاستعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بداية من الموسم المقبل.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينتظرون نهاية بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري في البرازيل، لبدء المفاوضات مع نيمار لتجديد عقده رفقة الفريق.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017، مقابل الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم.

ووقع نيمار عقدًا لمدة 5 سنوات رفقة باريس سان جيرمان، ما يعني أن عقده ممتد إلى عام 2022.

وأشارت سبورت الكتالونية إلى أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يريد تمديد عقد نيمار لمدة عام إضافي، في محاولة للتصدي لغارة برشلونة على نجم السليساو، وإجهاض محاولات إعادته مرة أخرى إلى ”كامب نو“.

مستقبل إيكاردي

ردت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، على الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق الصيف المقبل.

وبحسب شبكة ”TyC Sport“ الأرجنتينية، فإن أنطونيو كونتي، الذي أعلن إنتر ميلان اليوم الجمعة أنه سيقود الفريق، يريد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما يعني بيع إيكاردي.

وقالت واندا نارا: ”إيكاردي يملك عامين في عقده مع إنتر ميلان، كما أنه ينوي البقاء مع الفريق لموسم آخر على الأقل“.

وتم تجريد هداف إنتر ميلان في المواسم الأربعة السابقة من شارة القيادة؛ بعد دخوله في مفاوضات طويلة لم تكلل بالنجاح من أجل توقيع عقد جديد. وقال اللاعب الأرجنتيني إنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابة في الركبة، حيث تم استبعاد اللاعب من مباريات الفريق قبل أن يعود لاحقًا.

كونتي يبحث عن مجد جديد

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع أنطونيو كونتي ليتولى تدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي.

وكان كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وإيطاليا، بلا عمل منذ انفصاله عن تشيلسي في 2018.

وأضاف كونتي في بيان في موقع إنتر ميلان الرسمي في الإنترنت: ”سأبدأ فصلًا جديدًا في حياتي. أنا متحمس للغاية“.

وأعلن إنتر ميلان انفصاله عن المدرب لوتشيانو سباليتي أمس، علمًا أنه تولى تدريب إنتر ميلان في يونيو 2017، بعد أيام من انفصاله عن روما.

ولم يحصل سباليتي، البالغ من العمر 60 عامًا، على أي لقب مع إنتر ميلان لكنه قاد الفريق للتأهل لدوري الأبطال بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي خلال الموسمين. وقبل سباليتي فشل الفريق في التأهل للمسابقة القارية خلال 6 أعوام.

وسبق لكونتي، البالغ من العمر 49 عامًا، تولي تدريب يوفنتوس بين 2011 و2014، قاد فيها الفريق إلى 3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقب في السوبر الإيطالي، كما تولى تدريب تشيلسي بين 2016 و2018، قاد فيها البلوز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2016/2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الذي يليه.

كما عمل كونتي مدربًا للمنتخب الإيطالي بين 2014 و2016، بواقع 24 مباراة، حيث ودع أمم أوروبا من دور الـ8 أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

واحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

السيتي يفاوض خليفة رونالدو

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن لقاء جمع الإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي مع رئيس بنفيكا لويس فليب فييرا والوكيل الشهير البرتغالي خورخي مينديز للتفاوض حول انتقال النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وبحسب الصحيفة يعتبر الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 19 عامًا، هدفًا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لتعويض رحيل الألماني ليروي ساني المرشح للعب في بايرن ميونخ.

ووفقًا لصحيفة ”صن“، فإن صفقة النجم البرتغالي الشاب قد تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني حيث يصر بنفيكا على مبلغ الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو، ورفض عدة عروض لبيعه بأقل من المبلغ.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد انسحب من السباق حول النجم الملقب بـ“رونالدو الجديد“ بعدما رفض بنفيكا عرضًا من الفريق بمبلغ 80 مليون يورو وإعارته لفريقه حتى موسم 2020/2021، بعدما اختار التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد.

وربطت الصحيفة بين تعاقد مانشستر سيتي مع جواو فيليكس وخروج الدولي الألماني ليروي ساني والذي قرر الرحيل بحثًا عن فرص أكبر ليكون أساسيًا.