أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. مدرب توتنهام: نعيش الحلم.. وآرسنال يعتذر لجرانيت تشاكا (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مدرب توتنهام: نعيش الحلم

نشر ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له على صفحته قبل اللقاء الهام غدًا أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

وكتب ماوريسيو أعلى الصورة: ”نحن نعيش الحلم وآمل أن ينتهي الحلم بأفضل طريقة.. قد يكون هذا أجمل تاريخ في كرة القدم“.

ليفربول: لقد هبطنا في مدريد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو للحظة وصول بعثة الفريق إلى مطار مدريد استعدادًا لملاقاة فريق توتنهام.

ويستعد الريدز للعودة إلى منصة البطولات الأوروبية مرة أخرى خلال لقاء الفريق مع نادي توتنهام.

بروستر: فريق واحد وحلم واحد

نشر ريان بروستر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له مع زملائه خلال التدريب الأخير للفريق قبل السفر إلى مدريد لملاقاة نادي توتنهام.

وكتب اللاعب أعلى الصورة: ”فريق واحد حلم واحد“، كإشارة لإصرار الفريق على العودة باللقب.

آرسنال يعتذر لجرانيت تشاكا

حرصت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال على توجيه اعتذار للاعب الفريق جرانيت تشاكا، بعدما فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ووضعت الصفحة صورة للاعب مكتوبًا أعلاها: ”من المؤلم حقًا أننا لم نتمكن من إعادتك إلى هذا الكأس.. شكرًا لكل من جاء إلى باكو وشكرًا لكم جميعًا على دعمكم هذا الموسم.“

نيمار في الجيم

نشر اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له في الجيم ضمن التدريبات التأهيلية قبل الدخول في التدريبات الجماعية لمنتخب البرازيل في المعسكر الحالي لمنتخب السيلساو.

إنيستا يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر اندريه إنيستا لاعب نادي برشلونة السابق صورة لابنته، واحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة حيث وضع صورتها على صفحته.

وكتب أعلى الصورة: ”البطل، مبروك على 4 سنوات! استمتع !! أحبك يا فلفل!“.

شيبوب يطالب جماهير الوداد بضبط النفس

حرص سليم شيبوب رئيس الترجي الأسبق على توجيه رسالة لجماهير الفريق التونسي قبل موقعة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي الترجي.

وطلب شيبوب من الجماهير ضرورة ضبط النفس وعدم افتعال المشاكل مع بعثة الوداد.

الظفرة يحدد 30 مليون درهم للاستغناء عن باوزير

حددت إدارة نادي الظفرة الإماراتي مبلغ 30 مليون دولار من أجل الموافقة على بيع خالد باوزير لاعب الفريق، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة صورة للاعب وكتبت أعلى الصورة: ”بعد أن برز بشكل لافت في الموسم الماضي، لاعب الفريق الأول خالد باوزير أصبح مطمعًا لبعض أندية دوري الخليج العربي، الظفرة يحدد مبلغ 30 مليون درهم للاستغناء عن اللاعب“.

أحمد حسن يودع المدير الفني لبيراميدز

حرص أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز على توجيه الشكر إلى رامون دياز المدير الفني السابق للفريق.

ونشر أحمد حسن عبر صفحته صورة له تجمعه برامون دياز ونجله إميليانو وكتب أعلى الصورة: ”شكرًا جزيلًا لقد تعلمت الكثير منكم، آمل أن أراكم مرة أخرى قريبًا .. شكرًا رامون دياز .. شكرًا اميليانو .. أتمنى لكم حظًا سعيدًا“.

حسين الشحات مع يوسف الشريف

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري على صفحته صورة له تجمعه بالفنان المصري يوسف الشريف، أثناء حضورهما إحدى المناسبات، وعلق الشحات بوضع صورة لقلب أعلى الصورة كإشارة للعلاقة الطيبة التي تجمعهما.