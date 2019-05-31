عناوين الصحف الرياضية العالمية.. نيمار إلى برشلونة وصفقة غريزمان وهازارد (صور)

شكّلت تصريحات سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وإمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، ومستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بمفاوضات برشلونة للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، ومفاوضات مانشستر سيتي للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم الجمعة، 31 مايو 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالمؤتمر الصحفي للقائد سيرجيو راموس، وكتبت جزءًا من تصريحاته ”مستعد للعب مجانًا في ريال مدريد“.

كما اهتمت بإمكانية مشاركة هاري كين نجم توتنهام أساسيًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، غدًا السبت.

سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة نيمار بالعودة إلى برشلونة وكتبت ”نيمار يرغب في السلام مع برشلونة“ وعلاقات جديدة تقربه من العودة.

كما اهتمت بتصريحات سيرجيو راموس والذي أكد من خلالها بقاءه في ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان مؤكدة أن برشلونة سيحاول التعاقد معه وكتبت ”غريزمان، نعم“.

كما اهتمت بتصريحات راموس وإعلانه البقاء في ريال مدريد وعودة نيمار لبرشلونة وكتبت ”نيمار.. 170 مليونًا في 2020.

أس

تحدثت الصحيفة عن مؤتمر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وكتبت جزءًا من تصريحاته ”أريد أن أعتزل هنا“.

كما اهتمت بصفقة إيدين هازارد وكتبت ”تشيلسي يوقف أول محاولة من ريال مدريد“.

وتحدثت الصحيفة عن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوقعات سلطات مدريد باستضافة 100 ألف إنجليزي السبت.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على المفاوضات بين مانشستر سيتي وبنفيكا حول النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس والذي قد يكلف الفريق الإنجليزي 100 مليون جنيه إسترليني.

كما تحدثت الصحيفة عن قرار سيرجيو راموس بالبقاء وكتبت ”سيرجيو يحب ريال مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمشوار اللاعبين الفرنسيين في رولان غاروس، كما اهتمت بمباراة الحسم للبقاء أو الصعود لدوري الدرجة الأولى بين ديغون ولانس، وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 وكتبت ”ديغون أخذ الأفضلية“.

كما اهتمت بمصير المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري وكتبت ”ساري قريبًا في يوفنتوس“.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بمستقبل المدرب الإيطالي ساري وكتبت ”ساري يريد يوفنتوس“.