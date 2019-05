رسميًا.. إنتر ميلان ينفصل عن سباليتي

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إنه فض الشراكة مع المدرب لوتشيانو سباليتي.

وذكر النادي في بيان ”يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربًا للفريق الأول. يوجّه النادي الشكر إلى سباليتي على عمله والنتائج التي حققها“.

واحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتردد أن إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس.

يشار إلى أن سباليتي تولى تدريب إنتر ميلان في يونيو 2017، بعد أيام من انفصاله عن روما.

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.

The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM

— Inter (@Inter_en) May 30, 2019