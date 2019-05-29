تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. موعد صفقة هازارد و غريزمان يشعر بالصدمة من برشلونة

تصدر ناديا برشلونة وريال مدريد أنباء فترة الانتقالات، الميركاتو الصيفي، اليوم الأربعاء، في ظل النهاية الكارثية للبارسا، بالخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة كأس إسبانيا، وموسم للنسيان للنادي الملكي، بضياع جميع الألقاب المحلية والأوروبية.

موعد صفقة هازارد

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، سينضم رسميًا إلى ريال مدريد،الإثنين المقبل.

وأضافت أن الإعلان الرسمي عن صفقة هازارد جاء بعد اتفاق مسؤولي ريال مدريد وتشيلسي على جميع التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى الميرينغي، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد هازارد، 28 عامًا، مع تشيلسي في منتصف عام 2020، وفشلت جميع محاولات مسؤولي البلوز في إقناعه بتجديد عقده برفقة النادي.

ويقود هازارد فريقه تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، أمام آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أكد هازارد أنه يتمنى أن تكون مباراة اليوم ”مسك الختام“ لمشواره برفقة البلوز.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ريال مدريد اقترب كثيرًا من ضم فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي.

وأضافت بقولها، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن ميندي سيكون -على الأرجح- الصفقة الثانية للريال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد البلجيكي هازارد.

وأشارت إلى أن هناك خلافات بسيطة بين الناديين على قيمة الصفقة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن الطرفين مستعدان للمضي قدمًا نحو حسم الصفقة خلال أيام قليلة، في ضوء العلاقة الجيدة للغاية بين إدارتي ريال مدريد وليون من جهة، والدور الذي لعبه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال في إقناع ميندي بالانضمام إلى النادي الملكي.

على الجانب الآخر، ترغب إدارة ريال مدريد بجمع 300 مليون يورو على الأقل خلال عملية بيع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتكون قادرة على شراء لاعبين بمبالغ كبيرة.

وبحسب صحيفة ”آس“، فإن إدارة الفريق تستهدف بيع 8 لاعبين خلال الصيف المقبل، إضافة لإيسكو في حال التوصل لعرض مالي مغرٍ رغم رفض زيدان رحيله.

صدمة غريزمان

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، يشعر بالصدمة من الطريقة التي يتعامل بها نادي برشلونة معه، بعد أن أعلن الفرنسي الدولي رحيله رسميًا عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير قد أكدت توصل غريزمان إلى اتفاق مع برشلونة، على الانتقال إلى البلوغرانا بعقد يستمر لمدة 5 سنوات، على أن يقوم النادي الكتالوني بسداد الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الكتالونية بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء: ”لم يتلقَ غريزمان أي اتصال من مسؤولي برشلونة بعد إعلانه الرحيل عن أتلتيكو مدريد، ولم يحسم مسؤولو النادي الكتالوني موقفهم من إتمام الصفقة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق“.

وأكدت أن غريزمان يشعر بالغضب الشديد إزاء التقارير التي أشارت إلى أن لاعبي برشلونة لا يرغبون بوجوده مع الفريق الموسم المقبل، خاصة النجوم الكبار، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت إن غريزمان تابع ردود فعل ميسي وجيرارد بيكيه على مفاوضات برشلونة لضمه، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البارسا وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا، ولاحظ البرود الشديد في إجابات اللاعبين عن أسئلة الصحفيين الخاصة بصفقة انتقاله إلى البلوغرانا.

وكشفت الصحيفة أن غريزمان حاول استكشاف ردود فعل نجوم برشلونة على تواجده برفقة الفريق، وذلك عبر أحد لاعبي البارسا، ولكن الأخير لم يمنحه أي رد فعل إيجابي في هذا الصدد.

أزمة ليروي ساني

اعترف أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعوق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الألماني ليروي ساني.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عامًا خلال الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري، بعدما تداولت تقارير صحفية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي صاحب ثلاثية تاريخية: (الدوري ـ الكأس -كأس الأندية الإنجليزية المحترفة) في الموسم المنصرم.

وكان هونيس أكد الأسبوع الماضي، أن فريقه مهتم بالتعاقد مع ساني، ولكنه عاد وصرح، اليوم الأربعاء، أن صفقة اللاعب الألماني قد تكون باهظة الثمن على أبطال الدوري الألماني.

وفي حديث لصحيفة ”بيلد“ الألمانية قال هونيس:“ليس لديّ أي أرقام دقيقة عن ثمن اللاعب، ولكن أعتقد أنها ستكون صعبة جدًا من الناحية المالية“.

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو، الأمر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ أكبر على لاعب واحد.

وطالب عدد من الشخصيات الكروية في ألمانيا الفريق البافاري بالتعاقد مع ساني، منهم المدرب الوطني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.

وصرح لوف لصحيفة ”بيلد“ يوم السبت: ”في حال انتقل ساني إلى بايرن، سيكون أمرًا جيدًا له ولنا، في المقابل كتب ماتيوس على موقع ”سكاي سبورت ألمانيا“ يوم الإثنين:“واثق أن ساني سيذهب إلى بايرن“، وتابع:“عندما يعترف أولي هونيس علنًا باهتمامه بأحد اللاعبين، ينتهي الأمر به بأن ينضم إلى بايرن“.

يوفنتوس يحدد سعر ديبالا

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يبيع الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا بأقل من 100 مليون يورو.

ونقلت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية عن مصادر مطلعة في اليوفي قولها إن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ديبالا عليها أن تفي بطلبات إدارة اليوفي بالسعر الذي حددته.

وأشارت إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني عرض 80 مليون يورو لشراء ديبالا، ولكن يوفنتوس أكد أنه لن يبيع مهاجمه بهذا السعر.

وعانى ديبالا كثيرًا منذ التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مطلع الموسم المنقضي، وفقد موقعه في التشكيل الأساس، ما دفع العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالية، إضافة إلى بايرن ميونخ، لمحاولة التعاقد مع اللاعب.