أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مايكل بالاك يدعم تشيلسي.. و رونالدينيو يسترجع ذكريات برشلونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم، أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مايكل بالاك يدعم تشيلسي

نشرت صفحة نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو لنجم الفريق السابق، مايكل بالاك، كدعم لناديه قبل لقاء الليلة أمام نادي آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وكتب بالاك:“فقط قم بذلك مرة أخرى، هذه هي رسالة أسطورة تشيلسي“.

ويليان.. هذا يوم تشيلسي

نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورته عبر صفحته الشخصية، وكتب ويليان أعلى الصورة:“هذا هو اليوم، هيا تشيلسي“، كرسالة تشجيع لنفسه وزملائه قبل لقاء آرسنال.

هيكتور بيليرين ينتصر على النني

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة الدوري الأوروبي فيديو طريفًا لثنائي آرسنال: محمد النني، وهيكتور بيليرين، خلال شجار على الاستحواذ على الكرة، وهو ما نجح فيه الأخير.

سول كامبل يدعم ناديه

حرص المدافع الإنجليزي السابق سول كامبل على توجيه رسالة دعم لناديه السابق عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي آرسنال، وقال كامبل عبر الفيديو:“سول كامبل هنا، كل التوفيق في نهائي دوري أوروبا، يمكنك أن تفعل ذلك، لديك الجودة، لقد حصلت على المهارة والتصميم، هيا آرسنال“.

توتنهام في الطريق إلى إسبانيا

حرصت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام على نشر صورة لاعبي الفريق الأول أثناء استعدادهم للسفر إلى مدريد لملاقاة نادي ليفربول، يوم السبت، المقبل، في نهائي دوري الأبطال وكتبت الصفحة:“في الطريق إلى إسبانيا“.

غريزمان في الطريق إلى فرنسا

نشر أنطوان غريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته، ووضع أعلى الصورة علم فرنسا، كإشارة على انضمامه لمنتخب بلاده في المعسكر المقبل، ويعيش المهاجم الفرنسي حالة من الغضب بعد توقف مفاوضات انضمامه لنادي برشلونة.

رونالدينيو يسترجع ذكريات برشلونة

نشر نجم برشلونة والميلان السابق رونالدينيو صورة له بصحبة زملائه السابقين في نادي برشلونة قبل اللقاء الذي جمع بين الميلان وبرشلونة، وكتب رونالدينينو أعلى الصورة:“هل فاتني الوقت؟ تحية لطيفة للغاية تلقيتها عندما عدت للمرة الأولى إلى الكامب نو، مثيرة للغاية“.

نيكولاس أوتامندي يبدأ الاستعداد

نشر نيكولاس أوتامندي، لاعب نادي مانشستر يتي الإنجليزي صورة له أثناء تدريبات الفريق، وكتب أوتامندي أعلى الصورة نواصل الاستعدادات، كإشارة لرغبته في استعادة مستواه، والمساهمة في الحفاظ على ما حققه السيتي هذا الموسم

الكاف يعلن عن كرة كأس الأمم

أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صورة الكرة التي سيتم اللعب بها في كأس الأمم الأفريقية، المقررة إقامتها الشهر المقبل في مصر، وكتبت أعلى الصورة:“أمبرو تعلن عن شراكة جديدة بالكرة مع اتحاد كرة القدم الأفريقية“.

ناصر ماهر ينعى والده

نشر ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي صورة لوالده عبر صفحته والذي وافته المنية، أمس، وحرص ناصر ماهر على كتابة رثاء طويل لوالده.