مباراة تشيلسي وآرسنال.. يوفنتوس يفاوض البلوز بشأن ماوريسيو ساري على هامش نهائي الدوري الأوروبي

يجري رئيس نادي تشيلسي، بروس بوك، محادثات مع رئيس نادي يوفنتوس آندريا أنييلي في باكو بشأن التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي للنادي الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي الليلة في عاصمة أذربيجان مع منافسه المحلي آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وسط تقارير تفيد باقتراب رحيل ساري لتدريب بطل الدوري الإيطالي آخر 8 سنوات.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن الثنائي اجتمع في فندق ”فورسيزونز“ قبل ساعات من استضافة باكو لنهائي الدوري الأوروبي.

وتأتي الصور المثيرة في الوقت الذي يبدو فيه مدرب البلوز على وشك الانضمام إلى يوفنتوس في صفقة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني سيحصل عليها تشيلسي.

وسيعقد ساري، البالغ من العمر 60 عامًا، مفاوضات مباشرة مع إدارة تشيلسي بشأن مستقبله عقب مباراة الليلة ومن المتوقع رحيله سواء فاز باللقب أو خسر بعد موسم صعب حل فريقه في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغضب المدير الفني الإيطالي وغادر تدريبات الفريق الليلة الماضية بعد اشتباك وقع بين ديفيد لويز وزميله المهاجم غونزالو هيغواين في باكو.

كما أنه رفض خوض مباريات ودية خيرية فيما بعد نهاية الموسم ما يزعج مجلس إدارة النادي إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في الكواليس التي قد تطيح بساري بعيدًا عن ستامفورد بريديج.

وسيجلس ساري مع مديري تشيلسي مطلع الأسبوع المقبل مع تزايد الإشاعات حول انتقاله ليوفنتوس بينما سيحضر المالك رومان أبراموفيتش المباراة الأولى لتكون الأولى له منذ أكثر من عام.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن تشيلسي سيوافق على رحيل مدربه ما دام سيتم تعويضه ماليًا خاصة وأن أسطورة النادي فرانك لامبارد بات المرشح الأبرز لخلافة المدرب الإيطالي.

وقاد لامبارد فريق ديربي كاونتي للمباراة الفاصلة للتأهل للدوري الممتاز قبل خسارته أمام أستون فيلا وذلك في موسمه الأول مع الفريق.

الصورة أبلغ دليل

وكشفت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية عن صورة تجمع بين آنييلي وبوك أثارت الشكوك بشأن رحيل ساري الوشيك.

ويبحث يوفنتوس عن مدير فني جديد عقب رحيل ماسيمليانو آليغري عقب 5 سنوات في تورينو، حيث كان اليوفي يمنّي النفس بالتعاقد مع بيب غوارديولا لكن مانشستر سيتي نفى المفاوضات مبكرًا.

ومن بين المرشحين الآخرين سيميوني إنزاغي مدرب لاتسيو وسينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا وكذلك ماوريسيو بوكيتينيو ويورغن كلوب مدرب ليفربول.