عناوين الصحف الرياضية العالمية: يوم أسود في كرة القدم الإسبانية.. والطلاق بين راموس وبيريز

شكل نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال وقضية اعتقال لاعبين ومسؤولين بتهمة التلاعب في النتائج في إسبانيا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل فالفيردي في برشلونة وتصريحات رونالد كومان، والطلاق بين راموس ورئيس ريال مدريد بيريز، وسحب شارة القيادة من نيمار في البرازيل.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اعتقال عدة لاعبين ومسؤولين في قضية التلاعب بالنتائج في كرة القدم الإسبانية، ووصفت الأمر بـ ”يوم أسود في كرة القدم“.

كما تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال من خلال مواجهة هازارد لأوناي إيمري، وكتبت: ”الأفضل في العالم في مواجهة سيد أوروبا ليغ“.

سبورت

الصحيفة اهتمت بتصريحات بارتوميو، رئيس برشلونة، بشأن مستقبل مدرب الفريق فالفيردي، وعنونت: ”فالفريدي أنقذ“.

كما تحدث الصحيفة عن قضية راموس وريال مدريد، وكتبت: ”الطلاق بين راموس وفلورنتينتو بيريز“.

آس

اهتمت الصحيفة بدورها بقضية اعتقال عدة لاعبين ومسؤولين في قضية التلاعب بالنتائج في لقاءات بكرة القدم الإسبانية.

كما تحدثت عن قضية تجديد دماء ريال مدريد، وكتبت: ”ويفا يعقد قضية التجديد في ريال مدريد“.

واهتمت الصحيفة بأول تعاقدات أتلتيكو مدريد من خلال المدافع فليبي لاعب بورتو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات الهولندي رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، وكتبت: ”كومان لا يستبعد تدريب برشلونة“.

كما اهتمت بقضية اعتقال عدة لاعبين ومسؤولين بتهمة التلاعب في نتائج لقاءات كرة القدم الإسبانية.

وتحدثت الصحيفة عن سحب شارة القيادة من نيمار في المنتخب البرازيلي ومنحها لألفيس، كما اهتمت بأولى صفقات أتلتيكو مدريد البرازيلي فيليبي، مدافع بورتو.

الصحافة البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على نهائي الدوري الأوروبي الذي يجمع فريقين إنجليزيين وهما تشيلسي وآرسنال في لقاء لندني بباكو وتحدثت عن مغادرة ساري للتدريبات بعد شجار لاعبيه، وكتبت: ”مجنون“.

كما اهتمت بالنجم المصري محمد صلاح، وكتبت: ”صلاح يريد الفداء وتعويض ليفربول في نهائي دوري الأبطال“.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعيين البرتغالي فيلاس بواش مدربًا لأولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”انطلاقة جديدة“.

كما تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال من خلال فريق أولمبيك ليون، وكتبت: ”ليون يساند تشيلسي“، لكون فوزهم باللقب يؤهله لدوري المجموعات مباشرة في دوري أبطال أوروبا.

كما اهتمت أيضًا بليون وعودة جونينيو، وكتبت: ”ليون يعطي المفاتيح لجونينيو“.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة باستمرار مدرب أتلانتا في منصبه وتمديد عقده حتى 2022؛ ما يضرب مخططات روما في التعاقد معه.

كما تحدثت عن اقتراب كونتي من التوقيع مع إنتر ميلان، وكتبت: ”عشاء يجمع كونتي مع ماروتا وتشانغ“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بساري ويوفنتوس حيث سيكون أنييلي، رئيس السيدة العجوز، حاضرًا في باكو كرئيس لرابطة الأندية الأوروبية.

توتو سبورت

وتحدثت الصحيفة عن مفاوضات ساري، مدرب تشيلسي، مع يوفنتوس، وعنونت: ”ساري يقامر مع يوفنتوس“.

وأضافت: ”الليلة سيواجه آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي ثم يناقش مستقبله مع تشيلسي“، المدرب غادر تدريبات تشيلسي بعد خلاف بين دافيد لويز وهيغوايين.