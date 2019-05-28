رسميًا.. ميلان يعلن رحيل غاتوزو عن قيادة الفريق الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء، رسميًا، رحيل المدرب جينارو غاتوزو عن مقعد المدير الفني للروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي لميلان، فإن إدارة النادي وجهت الشكر لغاتوزو على الفترة التي قضاها رفقة الفريق، وتحقيق أكبر عدد من النقاط في الدوري الإيطالي منذ موسم 2012 – 2013.

وقال إيفان غازيديس، المدير التنفيذي لميلان: ”لقد تشرفت بالتعرف على غاتوزو على مدار الأشهر الستة الماضية منذ وصولي إلى النادي“.

وأضاف: ”لقد منح غاتوزو كل شيء لديه للنادي، وعمل بلا كلل وتحمل المسؤولية كاملة. أريد أن أقول له من قلوبنا، شكرًا لك رينو“.

يذكر أن غاتوزو قاد ميلان في الموسم الحالي لاحتلال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتأهل الروسونيري بذلك إلى المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.