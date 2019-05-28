يوفنتوس يعرض 60 مليون يورو لضم إيسكو بناء على طلب ساري

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد البالغ عمره 27 عامًا بات أحد الأهداف الرئيسية ليوفنتوس للموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية يوم الثلاثاء إن اليوفي عرض 60 مليون يورو لضم لاعب وسط ملقة السابق.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن إيسكو أحد أهم طلبات ماوريتسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي والمتوقع أن يصبح مديرًا فنيًا ليوفنتوس الموسم المقبل.

وبات انتقال إيسكو إلى يوفنتوس ممكنًا الصيف الحالي بعد اقتراب البلجيكي إيدن هازارد من الانضمام إلى ريال مدريد عقب نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال يوم الأربعاء.

ويلعب هازارد في نفس مركز إيسكو الذي لا يجد له مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدير الفني زين الدين زيدان ومع وصول قائد بلجيكا ستتقلص فرص إيسكو كثيرًا.

وسيجد إيسكو زميله السابق كريستيانو رونالدو في يوفنتوس ما يعني أنهما سيشكلان ثنائيًا خطيرًا في صفوف بطل الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن كل ما يتبقى لإتمام هذه الصفقة هو قرار موافقة إيسك نفسه، خاصة وأنه أكد في أكثر من مناسبة نيته البقاء في الفريق الملكي.