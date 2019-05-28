خليفة فالفيردي ورحيل راموس عن ريال مدريد.. أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بالمرشحين لخلافة المدرب إرنيستو فالفيردي في برشلونة وقضية رغبة رحيل راموس مجانًا للصين وجاهزية هاري كين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كما اهتمت بمصير مدرب ميلان واهتمام يوفنتوس بضم إيسكو وتوفير إنتر ميلانو كل الشروط للمدرب الجديد أنطونيو كونتي.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتصريحات بيريز ردًا على رغبة راموس في الرحيل وكتبت: ”لن نترك راموس يرحل مجانًا“.

كما اهتمت بجاهزية هاري كين نجم توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا والمرشح لتدريب برشلونة وكتبت: “ اتصال مع روبيرتو مارتينيز“.

كما تحدثت عن قضية سيرجيو راموس وريال مدريد وكتبت: ”راموس طلب الذهاب للصين مجانًا“.

كما اهتمت بالشاب السنغالي موسى واجو لاعب برشلونة ”ب“ وكتبت: ”واجو إلى الفريق الأول“.

الموندو ديبولاتيفو

ركزت الصحيفة على لائحة المرشحين لخلافة الإسباني إرنيستو فالفيردي في برشلونة والتي ضمت الهولندي كومان والإسباني مارتينيز والإيطالي أليغري.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن راموس وكتبت: ”راموس يريد المغادرة مجانًا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن صعود أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجاوزه ديربي كاونتي 2-1 وإصابة اللاعب جاك غريليش في عينه بوساطة كأس التتويج.

كما تحدثت عن هاري كين مهاجم توتنهام الذي قال: ”أنا لائق لنهائي دوري الأبطال“.

كما عادت للحديث عن شراء الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لفريق نيوكاسل.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة عنوانها الرئيسي لرولان غاروس وتألق الأبطال الفرنسيين في الأيام الأولى.

كما تحدثت عن مدافع أولمبيك ليون المطلوب من عدة فرق أبرزها ريال مدريد وكتبت: ”إذن للخروج لفيرلاند ميندي“.

فرانس فوتبول

خصصت الصحيفة عددها الأسبوعي للحديث عن سوق الانتقالات القادم في فرنسا وكتبت: ”سوق مجنون“.

كما اهتمت بنهائي المنافسات الأوروبية من خلال تواجد 4 فرق في النهائي 3 منها من العاصمة لندن واهتمت بليفربول الذي يتوفر على أجنحة رائعة.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن تدريب كونتي لأنتر ميلانو الموسم القادم وكتبت: ”كونتي إنتر ميلان يغطيه بالذهب“.

كما تحدثت عن رغبة نابولي في التعاقد مع مهاجم فالنسيا الدولي الإسباني رودريغو وكتبت ”مهاجم فالنسيا أولوية لرئيس نابولي“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن ميلان ومستقبل غاتوزو وتفضيل أنصار روما التعاقد مع مدرب أتلانتا.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع إيسكو في حال التعاقد مع ساري كمدرب بمثابة هدية للمدرب الجديد.

كما تحدثت عن اهتمام إنتر ميلان بضم نجم وسط كالياري الشاب نيكولا باريلا.