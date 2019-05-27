أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مخيتريان يطالب زملاءه بالفوز بالدوري الأوروبي.. ورونالدو يستعرض عضلاته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

برشلونة يحتفل بعيد ميلاد لاعبه

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني بعيد ميلاد لاعب الفريق جيسون موريلو، ونشرت الصفحة صورة للاعب مكتوبًا أعلاها عيد ميلاد سعيد يا جيسون موريلو.



أستون فيلا: عائدون للدوري الممتاز مرة أخرى

حرصت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا الإنجليزي على ”تويتر“ على الاحتفال بعودة الفريق للدوري الممتاز الإنجليزي بعد الفوز اليوم على فريق ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف وكتبت: ”عائدون للدوري الممتاز مرة أخرى في فيلا بارك“.



كيفين دي بروين في إجازة ممتعة مع نجله

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له، برفقة نجله على أحد الشواطئ بعد الانتهاء من الموسم الكروي لناديه، وكتب دي بروين أعلى الصفحة: ”إجازة ممتعة“.



إنييستا: لن أنسى

فيما نشر أندريه إنيستا نجم نادي برشلونة السابق صورة له وهو حامل كأس دوري الأبطال منذ 10 سنوات وكتب أعلى الصورة: ”لن أنسى مرور 10 سنوات على التتويج بدوري الأبطال في روما“.



رونالدو يستعرض عضلاته

نشر كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له وهو يستعرض عضلات جسمه، في إشارة إلى قدرته على العطاء والاستمرار في الملاعب.



مخيتريان يطالب زملاءه بالدوري الأوروبي

حرص هنريك مخيتريان لاعب نادي آرسنال الانجليزي على الرد على تغريدة زميله سوكارتس والذي أبدى فيها حزنه لافتقاد مخيتريان وهو ما رد عليه الأخير عبر صفحته، وحرص على شكر زميله وطالبه هو وباقي لاعبي آرسنال بالفوز بكأس الدوري الأوروبي.



تشيلسي: الخطوة التالية باكو

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي على ”تويتر“ فيديو للاعبه إدين هازارد يتحدث فيه عن تمسكه هو وزملاؤه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي، وكتبت الصفحة أعلى الفيديو: ”الخطوة التالية باكو“.



بايرن ميونخ.. الجماهير أولًا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ على ”تويتر“ مقطع فيديو للاعبه ألفونسو دافيس وهو يهدي قميصه لجماهير النادي البافاري أثناء خروجه من الملعب عقب المباراة، وعلقت الصفحة الرسمية على الفيديو قائلة: ”الجماهير أولًا“.

حاكم الشارقة يستقبل أبطال دوري الخليج العربي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة على ”تويتر“ صورة للاعبي الفريق في قصر بديع أثناء استقبال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للاعبي الفريق وكتبت الصفحة أعلى الصورة: ”الآن: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستقبل أبطال دوري الخليج العربي في قصر البديع“.



الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر بيانًا باقتراح جديد

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورة البيان الذي أصدره اتحاد الكرة اليوم والذي يؤكد فيه على طرح اقتراح باستكمال الدوري المصري دون الدوليين، على أن ينتهي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

عبدالله السعيد يشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر

حرص عبدالله السعيد صانع ألعاب المنتخب المصري ونادي بيراميدز على شكر الجهاز الفني وزملائه على الدعم الذي وجده منهم خلال الفترة الماضية من أجل العودة لصفوف منتخب الفراعنة مرة أخرى.

وكتب اللاعب على صفحته: ”شكر خاص للجهاز واللاعبين على مساعدتي في الظهور بأفضل شكل ممكن وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة أفريقيا مع منتخب مصر“.

