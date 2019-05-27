ميركاتو الأندية الأوروبية.. سيرجيو راموس يفاجئ فلورنتينو بيريز وريال مدريد يفتح خزائنه من أجل نيمار

لا تزال دراما قائد نادي ريال مدريد الإسباني تسيطر على تقارير الصحافة الأوروبية، في ظل المعلومات التي تشير إلى رغبة سيرجيو راموس في الرحيل عن سانتياغو برنابيو إلى وجهة جديدة في الموسم الجديد.

وتوترت العلاقات بين راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، خاصة في أعقاب خروج الريال من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي في مارس الماضي.

راموس إلى الصين؟

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن سيرجيو راموس طلب من بيريز السماح له بالرحيل بداية من الموسم المقبل.

وأشار البرنامج التلفزيوني الإسباني ”Jugones“ إلى أن راموس تلقى عرضًا مغريًا للغاية للانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني.

وأضاف التقرير الإسباني، الذي نشرته صحيفة ”أس“ اليوم الإثنين، بقوله: ”طلب راموس الرحيل عن ريال مدريد خلال اجتماع مع بيريز بحضور شقيقه ومدير أعماله رينيه راموس، ومحاميه خوليو سين، وعندما أصرّ راموس على الرحيل، كان رد بيريز حاسمًا: ”لا يمكن أن يحدث ذلك، وريال مدريد لن يمنح شارة القيادة إلى شخص آخر“.

يأتي ذلك في أعقاب التقارير التي انتشرت خلال اليومين الماضيين حول رغبة راموس في الرحيل عن ريال مدريد، مع تلقيه عرضًا من نادي يوفنتوس الإيطالي للانضمام إلى زميله السابق في الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحب بوجود راموس في البيانكونيري“.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن راموس أبدى غضبه من سياسة التعاقدات الجديدة في النادي الملكي، وحصول النجوم الجدد المتوقع ضمهم إلى الفريق بداية الموسم الجديد على أجور تصل إلى ضعفي أو 3 أضعاف راتب راموس في الميرينغي.

ويحصل راموس، البالغ من العمر 33 عامًا، على راتب سنوي صافٍ يبلغ 12 مليون يورو، علمًا بأن عقده رفقة ريال مدريد ينتهي في منتصف العام 2021.

ريال مدريد وحلم نيمار

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد وافق على طلبات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وينتظر فقط حسم اللاعب لقرار عودته إلى الدوري الإسباني مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن نيمار طلب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

ويحصل نيمار في باريس سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 622 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي فإنه سيحصل في ريال مدريد على ضعف هذا الراتب تقريبًا، حال إتمام الصفقة.

وأضافت ”أس“، المقربة من إدارة ريال مدريد، بقولها: ”يتعين على النادي الملكي التخلّص أولًا من النجم الويلزي غاريث بيل، ببيعه قبل بداية الموسم المقبل، لتمويل صفقة نيمار، في ظل الأزمة المشتعلة بين اللاعب ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أبعده عن الفريق في المباريات الأخيرة خلال الموسم، ما دفع بيل إلى رفض الرحيل، والتمسك بالبقاء في الميرينغي حتى نهاية عقده في العام 2022“.

وثارت الشكوك حول استمرار نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان، بعد أن أكد الألماني توماس توخيل مدرب الفريق أن كل شيء وارد في عالم انتقالات كرة القدم.

وقال توخيل، الذي جدد عقده رفقة بطل فرنسا حتى العام 2021: ”رغبتي كمدرب واضحة تمامًا، أريد أن يبقى جميع النجوم في الفريق، ولكنني لا يمكن أن أعد بذلك، لا أريد أن أكون ساذجًا“.

خليفة فالفيردي

تصاعدت الضغوط على إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة بعد خسارة لقب كأس إسبانيا أمام فالنسيا قبل يومين، وهي الهزيمة التي جاءت بعد نحو أسبوعين من الخسارة المذلة برباعية نظيفة أمام ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ووداع البطولة.

ورغم الدعم الذي أظهره جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي للمدرب قبل وبعد الخسارة، إلا أن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية تتوقع رحيله وطرحت عدة أسماء تقود مشروع برشلونة الجديد من على مقاعد البدلاء.

وتوجد شكوك بشأن مدى استمرارية فالفيردي وما إذا كان الشخص المثالي والمناسب لتنفيذ القرارات الصارمة التي يجب اتخاذها في الفريق، حيث يدور نقاش حاد داخل النادي الكتالوني بشأن مستقبل المدير الفني السابق لأتلتيك بيلباو.

واتسعت دائرة المرشحين لخلافة فالفيردي لتصل إلى 6 مدربين، وهم: رونالد كومان، ماسيميليانو آليغري، روبرتو مارتينيز، أوناي إيمري، إريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام، والفرنسي لوران بلان.

تفاصيل عقد كونتي مع إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي إنتر ميلان أنهى جميع التفاصيل الخاصة بعقد مدربه الجديد أنطونيو كونتي، الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب لوتشيانو سباليتي.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن عقد كونتي مع إنتر ميلان سيكون لمدة 3 مواسم، ويحصل المدرب على 12 مليون يورو سنويًا.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كونتي سيكون يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وكان تأهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، العامل الحاسم في إنهاء إجراءات التعاقد مع كونتي، كي يقود النيراتزوري.

وتأهل إنتر ميلان إلى دوري الأبطال بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، بالتساوي مع أتلانتا الذي تأهل إلى نفس المسابقة.

وانتظر الإنتر حتى المرحلة الأخيرة من الكالتشيو لحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الصعب على ضيفه إمبولي 2/1، بهدف أحرزه البلجيكي رادغا ناينغولان قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق.

ولم يقدّم إنتر ميلان المستويات المتوقعة هذا الموسم، بعد خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ووداع الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، من دور الـ16 أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، وإقصائه من دور الـ8 لمسابقة كأس إيطاليا أمام لاتسيو، الذي توّج بالمسابقة في النهائي.