فيورنتينا يدعو لاجتماع مجلس إدارة غير عادي وسط أنباء عن بيع النادي

قال نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في بيان على موقعه اليوم الإثنين إنه دعا لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة في 31 مايو أيار الجاري بدون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد منفصل، قال مصدر مقرب من المسألة اليوم الإثنين إن روكو كوميسو رئيس مجموعة ميدياكوم مهتم بشراء النادي الإيطالي من عائلة ديلا فالي.

وعائلة ديلا فالي، مالكة مجموعة تود للمنتجات الفاخرة، تملك نادي فيورنتينا الذي يتخذ من فلورنسا مقرًا له منذ 2002. ولم تتمكن رويترز من الوصول لأحد من الملاك للتعليق.

وتقدم كوميسو، وهو ملياردير أمريكي مولود في إيطاليا ومالك مجموعة كوزموس التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، بعرض العام الماضي لشراء حصة مسيطرة في ميلانو لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعدها.