عناوين الصحف الرياضية العالمية: خطة زيدان للتغيير تتعقد.. وشكوك بشأن بقاء فالفيردي

شكلت أزمة برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا، وتأهل أتالانتا الإيطالي التاريخي لدوري أبطال أوروبا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتعقد مشروع زيدان لتحديث ريال مدريد واحتفالات فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا، وأنباء بيع نيوكاسل للشيخ خالد بن زايد آل نهيان، واتهام رئيس مانشستر سيتي منافسيه بالغيرة والنفاق.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفالات فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا في سنة الفريق التأسيسية المائة.

كما أجرت حوارين مع موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، وخيسوس فابيخو مدافع ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة بعد الخسارة أمام فالنسيا في كأس الملك، وأكدت أن الرئيس بارتوميو مطالب باتخاذ قرارات في عدة مجالات تهم الفريق.

كما تحدثت عن احتفالات فالنسيا بالكأس ومستقبل الهولندي دي ليخت الذي سيعرف بعد أسبوعين.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن الشكوك التي تحيط بمستقبل المدرب إيرنستو فالفيردي برفقة برشلونة، وكتبت: ”شكوك حول فالفيردي“.

واهتمت الصحيفة بما يشهده نادي ريال مدريد، وكتبت: ”خطة زيدان للتغيير تتعقد، لا أحد يرغب في الرحيل“.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن موافقة مالك نيوكاسل على بيع الفريق للشيخ الإماراتي خالد بن زايد آل نهيان، مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

كما تحدثت عن لقاء الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بين ديربي كاونتي وأستون فيلا، وكتبت: ”لقاء 180 مليون جنيه إسترليني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة رولان غاروس وحوارها مع أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال.

كما تحدثت عن باريس سان جيرمان ومديره الرياضي، وكتبت: ”هينريكي في خطر“.

الصحافة الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بتأهل إنتر ميلان لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي، وكتبت: ”كوني في دوري الأبطال“، في إشارة لكون المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي سيقود الفريق الموسم المقبل.

كما اهتمت الصحيفة بوداع جماهير روما للقائد والأسطورة دانيلو دي روسي خلال اللقاء الأخير أمام بارما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل أتلانتا لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تاريخي“، كما اهتمت بالمتأهل الثاني إنتر ميلان.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بمحاولات يوفنتوس للتعاقد مع المدرب ساري، وكتبت: ”يوفنتوس وساري: هذا النهائي“.