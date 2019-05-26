ترتيب الدوري الإيطالي النهائي لموسم 2018/2019 (صورة)

حقق فريق أتالانتا إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، للمرة الأولى في تاريخه بعدما اقتنص المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 69 نقطة، بفوزه 3-1 على ضيفه ساسولو، اليوم الأحد، في الجولة الـ 38 الأخيرة للمسابقة.

ولحق إنتر بأتالانتا في قائمة المتأهلين للمسابقة القارية في الموسم المقبل، والتي ضمت أيضًا يوفنتوس (المتوج باللقب)، ونابولي (الوصيف)، بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب البطولة بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتزاعه فوزًا صعبًا 2-1 من ضيفه إمبولي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وأخفق ميلان في الصعود إلى دوري الأبطال، رغم فوزه 3-2 على مضيفه سبال، حيث حصل الفريق ”اللومباردي“ على المركز الخامس برصيد 68 نقطة، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

كما عجز روما عن الصعود إلى البطولة الأوروبية، بالرغم من فوزه 2-1 على ضيفه بارما، إذ ارتفع رصيد فريق العاصمة الإيطالية إلى 66 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه إلى الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 90 نقطة، حيث توّج بلقب الموسم الحالي للمسابقة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي النهائي لموسم 2018/2019: