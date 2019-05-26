الدوري الإيطالي.. أتلانتا وإنتر يتأهلان لدوري أبطال أوروبا وميلان إلى يوروبا ليغ (فيديو)

حقق فريق أتالانتا إنجازًا تاريخيًا بتأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اقتنص المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم برصيد 69 نقطة، بفوزه 3-1 على ضيفه ساسولو اليوم الأحد، في الجولة 38 الأخيرة للمسابقة.

اتالانتا 0 × 1 ساسولو | هدف بيراردي pic.twitter.com/Yl2QagZ07Z — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

اتالانتا 1 × 1 ساسولو | هدف زاباتا pic.twitter.com/aOwHBubLHI — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

ولحق إنتر بأتالانتا في قائمة المتأهلين للمسابقة القارية في الموسم القادم، التي ضمت أيضًا يوفنتوس (المتوج باللقب) ونابولي (الوصيف)، بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب البطولة بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتزاعه فوزًا صعبًا 2-1 من ضيفه إمبولي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

انتر ميلان 1 × 0 امبولي | هدف بالدي كيتا pic.twitter.com/C08izScN7H — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

انتر ميلان 1 × 1 امبولي | هدف امبولي التعادل pic.twitter.com/02Rin1jrP3 — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

انتر ميلان 2 × 1 امبولي | هدف ناينغولان pic.twitter.com/WRBAJUGGJL — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

انتر ميلان 3 × 1 امبولي | هدف بروزوفيتش pic.twitter.com/3pZDmeqytS — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وأخفق ميلان في الصعود لدوري الأبطال، رغم فوزه 3-2 على مضيفه سبال، حيث حصل الفريق ”اللومباردي“ على المركز الخامس برصيد 68 نقطة، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

سبال 0 × 1 ميلان | هدف هاكان pic.twitter.com/3uzZatsUgp — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

سبال 0 × 2 ميلان | هدف كيسي pic.twitter.com/iluCuwgQz3 — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

سبال 1 × 2 ميلان | هدف لازاري pic.twitter.com/eTkiw12lGX — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

سبال 2 × 2 ميلان | هدف محمد فارس pic.twitter.com/RPE5gJYZxh — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

سبال 2 × 3 ميلان | هدف كيسي pic.twitter.com/CgIKa9cSxT — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

كما عجز روما عن الصعود إلى البطولة الأوروبية، بالرغم من فوزه 2-1 على ضيفه بارما، إذ ارتفع رصيد فريق العاصمة الإيطالية إلى 66 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه إلى الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.

روما 1 × 0 بارما | هدف بيليجريني pic.twitter.com/kyNrAyoukw — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩

روما 1 × 1 بارما | هدف جيرفينهو pic.twitter.com/UEuLrY8fFS — مجنووووون كوره (@Owq5dqoMdsjKRxu) ٢٦ مايو ٢٠١٩