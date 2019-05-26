أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مبابي في الانتخابات الأوروبية ومانشستر يونايتد يسترجع الجيل الذهبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بايرن ميونيخ يحتفل بالثنائية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بارين ميونيخ على ”تويتر“ صورة لنجوم الفريق حاملين الثنائية المحلية بعد تتويج الفريق البفاري بلقب كأس ألمانيا بالأمس، وبعد أيام من فوزه بالدوري الألماني وكتبت الصفحة أعلى الصورة ”يوم مجيد لاحتفال مزدوج“.

توماس مولر.. ميونيخ مكاني المفضل

فيما نشر توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له على“تويتر“، أثناء احتفالات فريقه بالجمع بين الثنائية المحلية، وكتب مولر عبر صفحته: ”مكاني المفضل في ميونيخ شرفة قاعة المدينة“.

ليفربول.. سعداء باقتراب موعد النهائي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على ”تويتر“ فيديو لحارس مرمى الفريق باكير في حالة فرح وسعادة، وكتبت الصفحة أعلى الفيديو: ”عندما تدرك أن نهائي دوري الأبطال يبعد أقل من أسبوع“.

تشيلسي.. ثلاثة أيام فقط

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي على ”تويتر“، فيديو مكتوباً أعلاها ”ثلاثة أيام فقط“، كإشارة لاستعدادات البلوز للمباراة النهائية والتي ستجمعه بنادي الأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

سواريز يوضح أسباب غيابه في بيان رسمي

حرص لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني على إصدار بيان عبر ”تويتر“ من أجل توجيه الشكر لجماهير برشلونة في بيان رسمي، وقال سواريز: ”منذ انضمامي للفريق أثبت أنني ملتزم معه، كنت مجبرًا بالقيام بالعملية، وهذا سبب غيابي عن النهائي“.

وأضاف: ”يوم من الحزن وخيبة الأمل لعدم تمكني من مساعدة زملائي في الفريق، لكن، نعم، فخور جدًا بهم جميعًا، حيث حاولوا بالأمس كل شيء ممكن لمنح جماهيرنا الفرحة والبهجة“.

فيرناندينيو.. كرة القدم العمل والمتعة

نشر فيرناندينيو لاعب منتخب البرازيل، صورة له على ”تويتر“ في أحد تدريبات منتخب السامبا، وكتب النجم البرازيلي أعلى الصورة: ”العمل والمتعة“ كإشارة إلى ما تمثله كرة القدم من متعة له مع كونها عمله في نفس الوقت.

مبابي في الانتخابات الأوروبية

حرص كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على نشر صورته أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية عبر ”تويتر“، حيث يصوت الأوروبيون في 21 دولة لاختيار ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي، ووضع اللاعب علم بلاده فرنسا كدعاية لانتخاب ممثل دولة فرنسا.

دروجبا.. يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل ديديه دروجبا نجم نادي تشيلسي السابق بعيد ميلاد والدته عبر فيديو بثه على ”تويتر“، وكتب مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق، ”عيد أم سعيد لجميع أمهاتي“، كل يوم من أيام السنة أيام لتكريم أمهاتنا، إلى إخواني وأخواتي الذين لم تعد لديهم هذه الفرصة، من أين هم، يراقبونك، يبذلون قصارى جهدهم لتهدئة قلوبكم“.

مانشستر يونايتد يسترجع الجيل الذهبي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على ”تويتر“ صورة لنجوم الفريق الفائز بدوري الأبطال عام 1999 بعد المباراة التي جمعت الجيل الحالي بجيل 99 الذهبي بمناسبة مرور 20 عاما على اللقب الأوروبي، وكتبت الصفحة ”قراءة كل شيء عن ذلك اليوم عام 1999“.

الترجي يدين الاعتداء على حافلة فريقه في المغرب

أصدر نادي الترجي التونسي بياناً رسمياً نشرته الصفحة الرسمية ”تويتر“ وقال البيان: ”يدين الترجي التونسي بشدة الاعتداءات التي تعرض لها مؤيدوه بعد المباراة، خاصة في الدار البيضاء من قِبل أقلية من مؤيدي الوداد لحسن الحظ، هذا لا يمثل الأغلبية الترحيب والإخوة“.

عواد يدعم جنش

حرص محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي على دعم زميله محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، وأعرب عواد عبر صفحته على ”تويتر“ عن تمنياته بالتوفيق للحارس الدولي، في اللقاء الذي سيجمع الفارس الأبيض بنادي نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.