يوفنتوس ينهي مشواره في الدوري الإيطالي بهزيمة مفاجئة أمام سامبدوريا (فيديو)

أنهى نادي يوفنتوس، مشواره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بهزيمة مفاجئة من مضيفه سامبدوريا بهدف لهدفين في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.
ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمرت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث بادر سامبدوريا بالتسجيل في الدقيقة 84 عبر الفرنسي جريجوري ديفريل.
ومع حلول الدقيقة 91 أضاف سامبدوريا الهدف الثاني عن طريق جيانلوكا كابراري، ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.
وبذلك، تجمد رصيد يوفنتوس عند 90 نقطة في القمة، بينما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 53 نقطة في المركز التاسع.
الدوري الإيطالي | أهداف مباراة:
سامبدوريا 2 × 0 يوفنتوس
الأهداف كـاملة HD تعليق محمد بركات
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/nFadzJcZaJ
— فهد يصبح عليكم (@SSWW4004) ٢٦ مايو ٢٠١٩