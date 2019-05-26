كل ما تريد معرفته عن الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي وصراع المربع الذهبي ومقاعد دوري أبطال أوروبا

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بإقامة 8 مباريات في التوقيت نفسه.

وبدأت الجولة، أمس السبت، بتعادل فروسينوني دون أهداف مع كييفو فيرونا، كما خسر نابولي أمام بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحل يوفنتوس حامل اللقب ضيفًا على سامبدوريا، كما يستضيف تورينو نظيره لاتسيو، بينما يخرج ميلان لمواجهة سبال، ويستضيف أتالانتا نظيره ساسولو ويلتقي روما نظيره بارما ويحل أودينيزي ضيفًا على كالياري ويستضيف إنتر نظيره امبولي ويلعب فيورنتينا ضد ضيفه جنوى.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي ملامح الجولة الأخيرة وصراع المربع الذهبي والمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة تورينو ولاتسيو في الساعة 16:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتقام مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس في الساعة 19:00 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وتقام باقي المباريات في الساعة 21:30 مساء اليوم، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4 مباراة إنتر وإمبولي كما يذاع لقاء سبال وميلان عبر قناة بي إن سبورتس 5 وتذاع مباراة روما وبارما عبر قناة بي إن سبورتس 2 وتذاع مباراة فيورنتينا ضد جنوى عبر قناة بي إن سبورتس 10.

صراع المربع الذهبي

يدور صراع شرس بالجولة الأخيرة على المربع الذهبي بالدوري الإيطالي.

وضمن يوفنتوس التتويج باللقب وحجز نابولي المركز الثاني وضمنا المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 66 نقطة ثم إنتر الرابع بالرصيد نفسه ثم ميلان الخامس بفارق نقطة وروما السادس برصيد 63 نقطة.

في الوقت الذي هبط فيه فريقا فروسينوني وكييفو فيرونا بينما تصارع 3 أندية للهروب وهي جنوى الثامن عشر برصيد 37 نقطة وإمبولي السابع عشر برصيد 38 نقطة ثم أودينيزي وفيورنتينا برصيد 40 نقطة.

ويبدو لقاء فيورنتينا وجنوى حاسمًا بنسبة كبيرة لأن هزيمة جنوى تعني هبوطه رسميًا بغض النظر عن باقي النتائج بينما يسعى فيورنتينا لحصد نقطة البقاء وأيضًا أودينيزي.

أتالانتا ومعجزة دوري الأبطال

يبقى فريق اتالانتا على موعد مع التاريخ من أجل تحقيق الفوز على حساب ساسولو لتأمين حصوله على المركز الثالث والمشاركة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني للفريق، أن معنويات لاعبيه في السماء رغم اللعب خارج أرضه بأكثر من 200 كيلومتر لإصلاحات في الملعب، ولكن الجميع يبحث عن حصد تذكرة التأهل لدوري الأبطال.

ولم يخسر أتالانتا على مدار آخر 12 مباراة بالدوري، وهو صاحب الهجوم الأقوى برصيد 74 هدفًا، ويقدم نجمه الكولومبي دوفان زاباتا موسمًا رائعًا حيث سجل 22 هدفًا بالدوري وهو ثاني الهدافين بالتساوي مع كريستوف بيونتيك خلف مهاجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا.

ويغيب عن أتالانتا الثنائي رافائيل تولوي للإصابة وهانز هاتيبور للإيقاف، ويبقى الرهان على مثلث الهجوم بقيادة زاباتا وجوسيب أيليتش وبابو غوميز.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية السابق في قناة أون سبورت، لـ“إرم نيوز“، أن أتالانتا يقدم مستويات كبيرة ويستحق أن يكون أحد وجوه دوري الأبطال مشيدًا بقدرات المدرب جاسبريني الذي عمل على مشروع رائع وكوّن فريقًا قويًا.

وأضاف: ”أتوقع تأهل أتالانتا لدوري الأبطال برفقة إنتر ميلان في ظل قوة الأداء التكتيكي للمدرب لوتشيانو سباليتي وأعتقد أن فرصة روما صعبة للغاية وحزين للتراجع الذي عاشه ميلان في بعض الفترات ليبقى حلم دوري الأبطال مهددًا“.

صراع ميلان وإنتر وروما

يبدو إنتر الأقرب مع أتالانتا لحصد بطاقتي التأهل لنهائيات دوري الأبطال في الموسم المقبل رغم كل المشاكل التي عاشها إنتر هذا الموسم بخلاف رغبة إمبولي في الابتعاد عن حافة الهبوط.

ويحتاج ميلان للفوز على سبال مع تعطل أتالانتا أو إنتر لحصد تذكرة التأهل بينما سيكون مشهد روما عاطفيًا مع كون اللقاء الأخير للاعب دانييلي دي روسي مع إمكانية رحيل المدرب كلاوديو رانييري عقب نهاية الموسم.