عناوين الصحف الرياضية العالمية: ميسي وحيد وفالنسيا بطل.. وعلاقة توخيل ومبابي ”معقدة“

شكل نهائي كأس ملك إسبانيا وفوز فالنسيا باللقب على حساب برشلونة الذي خسر اللقب الثاني بعد كارثة أنفيلد أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بصراع دوري الأبطال في إيطاليا والعلاقة المعقدة بين كليان مبابي ومدربه توماس توخيل ووداع روما لقائده دانييلو دي روسي.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بنهائي كأس ملك إسبانيا وفوز فالنسيا باللقب على حساب برشلونة وأكدت أن السعادة كانت بجانب فالنسيا.

سبورت

الصحيفة تحدثت عن خسارة برشلونة لنهائي كأس الملك أمام فالنسيا، وكتبت: ”ميسي وحيد“، في إشارة لكونه الوحيد الذي سجل في اللقاء وكان الأفضل.

آس

تحدثت الصحيفة عن فوز فالنسيا بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة، وكتبت:“ فالنسيا يتوج بكأس الملك في سنة تأسيسه المائة“.

كما اهتمت بتمديد عقد الألماني توماس توخيل في باريس سان جيرمان واعتبرته لصالح ريال مدريد بحكم علاقته المعقدة بالفرنسي كليان مبابي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”فالنسيا بطل“، وعن برشلونة قالت: ”ضربة أخرى“، في إشارة لخسارة الفريق اللقب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن مستقبل الإسباني دافيد سيلفا برفقة مانشستر سيتي، وكتبت: ”اللاعب الإسباني قد يكون لعب مسبقًا آخر لقاء له برفقة مانشستر سيتي“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات مدرب توتنهام، وكتبت: ”بوكيتينو: كنت على حق في التفكير الكبير“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على العلاقة بين المدرب الألماني توماس توخيل ونجم فريقه باريس سان جيرمان، الفرنسي مبابي وكتبت: ”علاقة معقدة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بوداع روما لقائده دانييلو دي روسي ونشرت رسالته الأخيرة، وكتبت: ”دانيلو دي روسي هدية روما“.

كما اهتمت بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا بين الثلاثي أتلانتا وإنتر ميلان وميلان في 90 دقيقة خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، إذ أصبح الإنتر وأتلانتا مطالبين بالفوز وميلان بالفوز وانتظار الهدايا، بينما تقاتل 4 فرق من أجل البقاء.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمحاولة يوفنتوس التعاقد مع ساري، وكتبت: ”يوفنتوس احترس من القيصر“، كما اعتبرت أن الأسبوع المقبل حاسمٌ في صفقة المدرب.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأخير لألغيري في يوفنتوس وليس للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.